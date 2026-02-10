聽新聞
0:00 / 0:00
葡萄王1月合併營收年增14% 代工業務火
葡萄王（1707）開春報喜，昨（9）日公布今年元月合併營收7.9億元，創下歷年同期新高，年增14.13%，主要是台灣葡萄王代工業務年增58.65％，成為主要成長引擎。
葡萄王表示，隨著2月農曆新年到來，帶動1月備貨潮，加上去年農曆新年落在1月產生基期效應，迎來新年開門佳績。
展望今年，葡萄王表示，營運重心將放在核心產品推進、海外市場布局，以及 OEM／ODM 接單動能的延續，對後續營運表現維持審慎樂觀。
台灣葡萄王在OEM／ODM業務部份延續強勁動能，1月營收維持雙位數成長、年增58.65%，業績來源主要為乳酸菌與菇菌類原料穩定放量、國內外藥品銷售成長及關鍵客戶出貨優於預期；同時，海外團隊積極推進市場布局並啟動多項法規註冊，為中長期國際成長奠基。
台灣葡萄王自有品牌方面，春節禮盒需求回溫，加上「康貝特200P」搭上2026年世界棒球經典賽推出「台灣尚讚」應援包裝，帶動機能飲料銷售表現，同時「樟芝王系列」與「益菌王系列」銷量穩定成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。