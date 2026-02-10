聽新聞
0:00 / 0:00

葡萄王1月合併營收年增14% 代工業務火

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

葡萄王（1707）開春報喜，昨（9）日公布今年元月合併營收7.9億元，創下歷年同期新高，年增14.13%，主要是台灣葡萄王代工業務年增58.65％，成為主要成長引擎。

葡萄王表示，隨著2月農曆新年到來，帶動1月備貨潮，加上去年農曆新年落在1月產生基期效應，迎來新年開門佳績。

展望今年，葡萄王表示，營運重心將放在核心產品推進、海外市場布局，以及 OEM／ODM 接單動能的延續，對後續營運表現維持審慎樂觀。

台灣葡萄王在OEM／ODM業務部份延續強勁動能，1月營收維持雙位數成長、年增58.65%，業績來源主要為乳酸菌與菇菌類原料穩定放量、國內外藥品銷售成長及關鍵客戶出貨優於預期；同時，海外團隊積極推進市場布局並啟動多項法規註冊，為中長期國際成長奠基。

台灣葡萄王自有品牌方面，春節禮盒需求回溫，加上「康貝特200P」搭上2026年世界棒球經典賽推出「台灣尚讚」應援包裝，帶動機能飲料銷售表現，同時「樟芝王系列」與「益菌王系列」銷量穩定成長。

葡萄王 布局
相關新聞

長榮、萬海1月營收月增年減 航運業元月需求轉淡價量下滑

指標航運、物流業者昨（9）日公告元月營收，其中，長榮海運單月合併營收為318.99億元，月增3.88%、年減24.5%；...

寒假和春節聚餐需求點火 餐飲股元月營收全開紅盤

餐飲族群元月營收全面開紅盤，為首季行情開出亮麗起跑線。王品寫同期次高、全家餐飲改寫同期新高、揚秦衝出單月歷史新高，六角也...

喬山1月合併營收年增14% 動能穩健

喬山健康科技（1736）公布1月合併營收達38.57億元，年增14.9%，延續去年以來的穩健成長動能，已連五個月呈年增走...

中興電1月營收年增10% 同期最佳

中興電（1513）昨（9）日公告，1月營收21.33億元，年增10.6%，創同期新高紀錄。

和椿1月營收年增80％ 伸興1月合併營收年減8.1%

和椿（6215）昨（9）日公布2026年1月營收2.5億元，年增80.8％，創歷史同期新高。

華固、遠雄元月營收飆

指標營建股華固（2548）、遠雄喜迎入帳潮，1月營收均翻倍大成長。兩建商昨（9）日公告，華固1月營收11.03億元，年增...

