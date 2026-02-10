聽新聞
南寶1月合併營收年增10% 寫同期最佳

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

化工大廠南寶（4766）昨（9）日公告元月合併營收19.65億，年增10.1%、月減1.8%，營收數字改寫歷史同期新高紀錄。南寶表示，看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入。

南寶表示，除去年去年農曆春節落在1月、使基期較低外，該公司也持續開發新產品與應用，外加拓展新客戶有成，帶動2026年1月營收創下同期新高。

展望2026年，南寶指出，隨鞋材業務可望重回成長軌道，並持續拓展新產品與應用，營收可望持續創高。此外，南寶將持續推動創新驅動的「NextGen」成長策略，亦積極開發半導體用膠和其他電子領域等。

在鞋材接著劑業務方面，目前觀察消費景氣轉趨保守，和過往同期相較客戶拉貨力道稍弱。然而，今年在匯率、關稅、消費景氣等變數逐漸減退下，期待回歸成長。面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利，非台資鞋廠的訂單份額穩步提升，營收可望持續放大。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，近期傳統產業相關應用普遍需求放緩，然而南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入。同時持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

南寶指出，在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。同時，期盼透過增加高毛利的創新產品比重，更穩定達成股東權益報酬率(ROE)20%以上的長期目標，成為創新的全球領導者。

南寶重視ESG及研發綠色產品，期許「綠色永續」成為公司的核心競爭力之一，南寶也宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。南寶表示，將持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求穩固的競爭優勢。

半導體 營收 永續
