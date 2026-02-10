華固、遠雄元月營收飆

指標營建股華固（2548）、遠雄喜迎入帳潮，1月營收均翻倍大成長。兩建商昨（9）日公告，華固1月營收11.03億元，年增34,609.57%（約346倍）；遠雄1月營收48.93億元，年增2,495.49%（約24.9倍）。

華固指出，1月營收成長幅度較高，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入帳。

遠雄表示，手上兩大百億案已從去年第4季陸續交屋，包括總銷百億元的商辦案「遠雄商舟」、總銷181億元大案「台中幸福城」，由於量體大，且住宅案因戶數達2,000多戶，預計將交屋至今年第1季。

華固及遠雄今年以及未來三年都屬於完工高峰階段，且兩建商都是品牌建商，多數個案都銷售率達九成以上。以華固來看，今年完工個案三案，其中有兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、一個總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。

此外，華固2027年完工量205億元，2028年完工量達429億元，2029年完工量166億元。

值得一提的是，華固今年起強化股利政策，在未來三到四年以每年現金股利發放率七到八成為目標。華固表示，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來三年在完工交屋下，皆採高配息為目標。

遠雄今年完工量約296億元，且九成個案接近完銷，交屋橫跨全年；2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元；2029年後更有逾15案將陸續完工，合計總銷1,600億元以上。

推案上，遠雄今年推案量爆發，預計推出八筆住宅及廠辦案，推案量達1,005億元，範圍遍布台中西屯、北屯及西區等、桃園龜山、板橋、高雄楠梓等。遠雄表示，政府打房逾一年多，看好剛性需求陸續歸隊，房市有望慢慢從谷底復甦。

法人認為，過去房市大多頭時，營建業普遍銷售順暢，今年起進入完工交屋潮，穩定挹注下，未來殖利率可期。