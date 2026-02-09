聯友金屬營收／1月2.68億元、年增422.7% 創新高

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

聯友金屬-創（7610）9日公布1月營收2.68億元，創新高，年增422.7%。該公司今年量產更高值化的金屬鈷粉，將成為公司營運成長的另一重要支柱。

法人指出，聯友金屬去年以來合併營收表現亮眼，主要在於鎢酸鈉出貨價格較前年同期大幅，以及去年新產品電池級硫酸鈷放量出貨。

以鎢酸鈉來看，由於中國大陸為全球最大鎢金屬生產國，占全球超過八成的鎢精礦產量，於2025年初起對鎢金屬產品出口審批與管制全面趨嚴，且中國大陸國內鎢礦採掘配額較去年縮減約4,000噸、造成全球鎢金屬供給持續短缺。

法人並指出，該公司去年第4季推出更高值化的金屬鈷粉產品，主要供應給下游硬質合金製造商。在金屬鈷粉已完成下游客戶的終端產品認證是，預估首批出貨量約10至15公噸規模。

由於金屬鈷粉需具備高純度與穩定性，技術門檻高，產品毛利率亦較高，預估隨金屬鈷粉量產銷售，將成為公司營運成長的另一重要支柱。

另外，聯友並啟動屏東科技產業園區新廠建置，斥資2.4億元價購占地逾2,500坪現有廠房，進行鎢粉及碳化鎢等產線安裝，預計於2027年第4季正式投產，營運增長可期。

