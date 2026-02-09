快訊

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

劉寶傑消失1年回來了！強勢回歸開新節目 曝重返動機

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

國喬營收／元月23億元、年增84.4％ 泉州廠投產帶動成長

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國喬（1312）9日公布元月營收23.21億元，年增84.42％；公司表示，去年3月重要子公司開始投產，帶動營收年增。不過，公司也坦言，由於國際經濟環境仍紛擾，市場利差不如預期。

國喬中國大陸泉州廠去年3月正式量產，帶動去年全年度營收成長為227.08億元，年增38.3%。

國喬日前表示，公司自去年第4季起啟動「轉向與合作」策略轉型計畫，業務重心將從大宗石化商品，轉向高科技材料、特種聚丙烯及最適化大宗商品三大領域。預期透過收購與合資實，邁入高利潤、永續發展業務；以策略合作伙伴關係，強化其現代化工廠及產出的競爭力及韌性；優化傳統業務，提升資產利用率。

國喬董事長邱德馨表示，國喬持續以高值化、全球化與多角化的經營主軸，推動公司長期永續成長。泉州國亨隨著產線穩定與市場需求回升，逐步展現效益。展望後市，國喬將持續穩健經營核心事業，並以創新研發、綠色製程與跨界合作為轉型主軸，靈活因應國際市場變化，朝高階材料及永續石化的方向持續邁進。

國喬 永續 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

全家營收／春節買氣加持 元月首度站上90億元大關創同期新高

文曄併購效益再發威 單月營收近副2000億元 月增98%

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

相關新聞

合併效益顯現 永豐金自結元月獲利51億元創歷史新高、年增近8成

永豐金（2890）公布2026年1月自結稅後純益達新台幣51.03億元，較前一年度成長76%，創下公司歷史新高。當月每股...

長榮營收／1月318億元 月增3.8%、年減24.5%

長榮海運（2603）9日公告1月份合併營收，本月受惠農曆年前備貨需求，單月合併營收318.99億元，較上月增加11.93...

王品營收／元月21.8億元創同期次高 中國營收撐竿跳、年增20%

王品（2727）9日公布1月自結合併營收21.8億元，因去年農曆春節9天假期落在1月，年減1.72%，其中，台灣事業群月...

王品營收／1月21.8億元 中國大陸激增近20%

王品（2727）集團9日公布1月自結合併營收21.8億元，大陸布局調整開始發威，營收激增近20%。

南亞迎轉單春節不停機 AI相關業務比重將拉升

台塑集團旗下南亞（1303）電子事業部受惠訂單需求成長，今年2月春節生產線將不停機、持續生產外，國內外各大玻纖布廠家傳出...

高興昌積極轉型 鋼鐵與房地產開發雙引擎推進

老字號鋼管廠高興昌（2008）積極轉型，鋼鐵與房地產開發雙引擎同步推進，與國城建設合作至少投入300億元，在高雄布局熱門...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。