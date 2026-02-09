萬海營收／1月125億元 月增3.8%、年減14.5%

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海航運（2615）於9日公告2026年1月合併營收為新台幣125.38億元，月增3.8%，年減14.55%。

萬海表示，1 月份營收表現延續去年底近洋市場的熱絡動能，帶動整體營收持續呈現月增趨勢。隨著農曆新年假期及伊斯蘭齋戒月將至，全球貨運需求預計於 2 月份進入季節性趨緩期。近期上海出口集裝箱運價指數(SCFI)下滑，亦反映主要東西向航線的短期走勢趨於保守。預期自 3 月起隨著各產業陸續開工、產能回升，整體貨量可望明顯回升。

在船隊布局方面，萬海2月初接收7,000TEU環保節能新造船「WAN HAI 711爾春輪」，並投入遠東-東地中海航線營運。該船加入船隊後，未來仍有 35 艘新船待陸續交付。隨著高效能新船陸續到位，將大幅強化公司在全球航線的覆蓋率與艙位調度彈性，不僅有助於提升航班的準點率與運輸可靠性，更能在變動的全球貿易環境中，為客戶提供更優質、全方位且具永續價值的海運物流服務。

萬海 營收 航線
