快訊

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

麗清1月營收7.04億 優化接單結構、強化北美供應鏈韌性

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

麗清（3346）於今日公布2026年1月合併營收為7.04億元，年減12.2%。麗清表示，由於公司持續進行接單結構優化，減少低毛利或不具利潤空間的專案，雖短期影響營收規模，但有助於優化整體訂單結構與客戶組合，強化長期營運體質。

麗清持續深化高附加價值產品布局，包括車用照明模組、智慧車燈與頭燈控制器等新專案開發，透過不斷精進產品設計能力與製程技術，提升產品穩定度與可靠度，有助於滿足Tier 1車燈系統供應商對於車燈性能與功能整合的要求，並鞏固既有核心客戶的合作基礎。

麗清在北美市場的布局亦持續深化，隨著全球車廠對於供應鏈韌性的要求日益提高，麗清透過墨西哥廠的在地化生產布局，依目前規劃進度，預計於第2季投入試量產階段、積極拉升生產學習曲線及產能稼動率，進一步強化在北美供應鏈競爭力，並創造未來營運新成長動能。

展望2026年第1季，觀察中國大陸政府持續推動新車購置補貼、汽車以舊換新等刺激內需政策，整體終端購車需求仍維持一定熱度，依照目前整體業務接單狀況，其中隨著北美客戶對於頭燈控制器產品拉貨需求逐步回升，加上LED車燈模組打入特斯拉、吉利極氪、小米崑崙等新車款，麗清仍以技術創新與全球化布局雙軌並進，以期創造未來營運加分效果。

麗清 控制器 特斯拉 LED 小米 營收 新車
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

馬斯克團隊密訪太陽能台廠 元晶、中美晶等有望切入太空AI鏈

太空AI發電新解方 台廠鈣鈦礦電池跨步

特斯拉副總裁：中AI訓練中心投用 算力滿足目前需求

比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

相關新聞

合併效益顯現 永豐金自結元月獲利51億元創歷史新高、年增近8成

永豐金（2890）公布2026年1月自結稅後純益達新台幣51.03億元，較前一年度成長76%，創下公司歷史新高。當月每股...

王品營收／元月21.8億元創同期次高 中國營收撐竿跳、年增20%

王品（2727）9日公布1月自結合併營收21.8億元，因去年農曆春節9天假期落在1月，年減1.72%，其中，台灣事業群月...

王品營收／1月21.8億元 中國大陸激增近20%

王品（2727）集團9日公布1月自結合併營收21.8億元，大陸布局調整開始發威，營收激增近20%。

南亞迎轉單春節不停機 AI相關業務比重將拉升

台塑集團旗下南亞（1303）電子事業部受惠訂單需求成長，今年2月春節生產線將不停機、持續生產外，國內外各大玻纖布廠家傳出...

高興昌積極轉型 鋼鐵與房地產開發雙引擎推進

老字號鋼管廠高興昌（2008）積極轉型，鋼鐵與房地產開發雙引擎同步推進，與國城建設合作至少投入300億元，在高雄布局熱門...

麗豐元月營收年增1.1倍 今年展望審慎樂觀

麗豐-KY（4137）公布2026年1月合併營收3.79億元，年增117.1%，人民幣營收從2025年6月起連續八個月較...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。