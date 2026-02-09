世界健身-KY 1月營收9.74億元 再創歷史新高

快訊

中央社／ 台北9日電
世界健身董事長柯約翰。本報資料照片
台灣第一大健身連鎖品牌世界健身-KY 1月合併營收新台幣9.74億元，月增0.53%，年增14.86%，連續第2個月創單月營收歷史新高紀錄。

世界健身-KY表示，今年1月業績較去年12月繼續走高，受惠展店效益持續顯現，帶動會員收入及教練課程收入雙雙成長；而顯著的業績年成長主要受益於同店會員費收入的穩健成長，較去年同月成長8%。

世界健身-KY分析，開業4年以上的門市會員費收入也較去年同期成長6%，展現擴店網絡布局的穩健與成熟。此外，世界健身-KY新竹香山店已於1月31日開幕營運，推升在台門市達139間。

展望今年，世界健身-KY表示，除看好展店效益持續發酵外，亦積極將AI科技導入各個營運環節，包括開發與健康相關的數位平台，以及運用AI技術升級場館設施和營運系統；這些措施可望提升會員體驗，有助降低未來的營運成本，以持續鞏固在台灣健身產業的地位。

健身 營收 AI 科技
