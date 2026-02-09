合併效益顯現 永豐金自結元月獲利51億元創歷史新高、年增近8成
永豐金（2890）公布2026年1月自結稅後純益達新台幣51.03億元，較前一年度成長76%，創下公司歷史新高。當月每股盈餘（EPS）為0.35元，年化股東權益報酬率為23.3%。
永豐銀行連續第五年元月獲利創同期新高紀錄，元月稅後純益達34.77億元，年增37%，由利息淨收益及手續費淨收益的雙位數增長所帶動，年增長各為30%與21%。提存費用略增，主因放款量增對應之一般提存增加。銀行逾放比率為0.11%。
京城銀行稅後純益為6.28億元，主要來自京城銀國際租賃處分利得2.87億。由於該處分利得用以調減商譽，金控在當月僅認列權益法收益3.41億元。銀行逾放比率為0.02%。
永豐金證券稅後純益達12.22億元，年增379%，亦創下歷史新高，主因經紀與泛財管手續費收入成長、以及資本利得的增加。手續費淨收益年成長為140%。
