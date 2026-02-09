上品營收／1月3.64億元 年增51.1%

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

上品（4770）9日公告元月營收3.64億元，年增51.15%，公司表示營收大幅增加，主要去年春節假期落在1月、致基期較低所致，本年度同期則無此影響。但法人也看好晶圓廠拓廠趨勢，將推動需求持續放大。

上品主營含氟聚合物（Fluorppolymer）及相關設備加工，主要客戶包含晶圓廠、特用化學廠。公司日前在法說會中表示，隨先進製程推升化學品使用需求，帶動晶圓廠、化學品廠擴廠潮，重要客戶未來兩年需求暢旺，尤其看好台灣需求今年大幅成長，已啟動台灣生產基地擴建計畫，未來台灣營收占比有望放大至六成。

法人表示，今年台系業者在台灣、美國均有多座晶圓廠建廠計畫，廠務需求持續成長。上品於法說會中表示，目前在手訂單38億元，預期八成左右將在今年挹注營收，目前也有多項新案正在洽談階段。法人指出，如依目前營收規模推估，營收能見度達9-10個月，短期營運確定性高。正向看待今年營收成長幅度

上品今年也將調整區域布局，逐步增加台灣營收比重。已於去年第4季啟動台灣生產基地擴廠計畫，預期至今年第2季，產能有望提升三至四成。上品去年各區域營收比重，台灣為47.1%、中國大陸為46.9%，美國則占4.6%。

上品也表示，中國大陸市場相對競爭，致去年第3季毛利率下滑，今年將持續將重心移向台灣；並將採用bundle sales銷售模式，法人表示，此模式有望進一步改善毛利率、減緩中國大陸市場競爭壓力。

營收 晶圓廠 化學 先進製程
