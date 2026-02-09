全宇生技營收／1月1.45億元 年增12.2%

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）9日公布2026年1月合併營收新台幣1億4,508.2萬元，年增12.25%。

全宇生技表示，市場上普遍預期2026年油棕原油價格（CPO price）將落在馬幣4,000至4,300元的區間，全球棕櫚油產量呈增加趨勢。近年來馬來西亞政府除了持續向印度、中國大陸、歐盟等主要市場出口棕櫚油外，亦積極拓展中東市場。並憑藉著完整的MSPO（Malaysian Sustainable Palm Oil）認證體系得到市場認可、提升全球聲譽，並協助小農將產品邁入國際市場。

全宇生技指出，身為馬來西亞生化複合肥料龍頭廠商，全宇生技長期致力深耕的綠色農業方向已從企業社會責任轉變為營運增長的驅動力， 2026上半年標案結果顯示複合肥比重仍穩定增加中。受氣候影響，第1季產業傳統淡季，種植園預計於第2季起逐漸增加肥料施用。

