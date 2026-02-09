快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

長興營收／元月38億元 年、月雙成長

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

長興（1717）9日公布元月營收38.89億元，年增16.98%、月增約4.46%，年、月雙成長。

展望2026年，長興表示，隨精密設備成長、半導體先進封裝材料出貨增量，對今年營運表達審慎樂觀看法。

長興日前指出，旗下三大事業部門均成長，其中IC載板需求旺，真空壓模機訂單已看到年底，並預估精密設備2026年營收逐季攀升。此外，先進封裝材料出貨也所成長。長興已推出晶圓級液態封裝材料EI-6042，應用於3D IC先進封裝技術。公司日前表示，目標今、明年半導體材料能突破公司營收占比5%。

長興也公布1月各事業部門營收，其中合成樹脂18.35億元，據公開資料概算，月增11.82%；特用材料10.97億元，月增15.47%；電子材料9.52億元，月減15.46%。

長興表示，持續看好今年電子材料營運動能，真空壓膜設備受惠IC載板需求暢旺，訂單能見度已延伸至2026年底；精密設備營收逐季攀升可期。且精密設備同時積極布局半導體設備領域，追求持續成長動能。

在合成樹脂及特用材料部分，長興也強調，今年將持續優化產品組合，維持中國大陸市場占有率、東南亞市場需求提升。

營收 半導體 晶圓
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陽明交大攜AMD推前瞻研究計畫 培育高階科技人才

AI算力戰爭 誰在主宰下一個十年？

月增64％！志聖元月營收衝新高 營運動能升溫

日月光投控去年每股純益9.37元

相關新聞

合併效益顯現 永豐金自結元月獲利51億元創歷史新高、年增近8成

永豐金（2890）公布2026年1月自結稅後純益達新台幣51.03億元，較前一年度成長76%，創下公司歷史新高。當月每股...

王品營收／元月21.8億元創同期次高 中國營收撐竿跳、年增20%

王品（2727）9日公布1月自結合併營收21.8億元，因去年農曆春節9天假期落在1月，年減1.72%，其中，台灣事業群月...

王品營收／1月21.8億元 中國大陸激增近20%

王品（2727）集團9日公布1月自結合併營收21.8億元，大陸布局調整開始發威，營收激增近20%。

南亞迎轉單春節不停機 AI相關業務比重將拉升

台塑集團旗下南亞（1303）電子事業部受惠訂單需求成長，今年2月春節生產線將不停機、持續生產外，國內外各大玻纖布廠家傳出...

高興昌積極轉型 鋼鐵與房地產開發雙引擎推進

老字號鋼管廠高興昌（2008）積極轉型，鋼鐵與房地產開發雙引擎同步推進，與國城建設合作至少投入300億元，在高雄布局熱門...

麗豐元月營收年增1.1倍 今年展望審慎樂觀

麗豐-KY（4137）公布2026年1月合併營收3.79億元，年增117.1%，人民幣營收從2025年6月起連續八個月較...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。