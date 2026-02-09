長興營收／元月38億元 年、月雙成長

長興（1717）9日公布元月營收38.89億元，年增16.98%、月增約4.46%，年、月雙成長。

展望2026年，長興表示，隨精密設備成長、半導體先進封裝材料出貨增量，對今年營運表達審慎樂觀看法。

長興日前指出，旗下三大事業部門均成長，其中IC載板需求旺，真空壓模機訂單已看到年底，並預估精密設備2026年營收逐季攀升。此外，先進封裝材料出貨也所成長。長興已推出晶圓級液態封裝材料EI-6042，應用於3D IC先進封裝技術。公司日前表示，目標今、明年半導體材料能突破公司營收占比5%。

長興也公布1月各事業部門營收，其中合成樹脂18.35億元，據公開資料概算，月增11.82%；特用材料10.97億元，月增15.47%；電子材料9.52億元，月減15.46%。

長興表示，持續看好今年電子材料營運動能，真空壓膜設備受惠IC載板需求暢旺，訂單能見度已延伸至2026年底；精密設備營收逐季攀升可期。且精密設備同時積極布局半導體設備領域，追求持續成長動能。

在合成樹脂及特用材料部分，長興也強調，今年將持續優化產品組合，維持中國大陸市場占有率、東南亞市場需求提升。