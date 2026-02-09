大研生醫營收／1月1.38億元、年成長61% 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

以臨床科學實證為核心的大研生醫*（7780）9日公告1月合併營收達新台幣1.38億元，年成長61%，延續2025年以來的高成長動能，並再創歷年同期新高，主要受惠新品與日本市場為成長雙引擎推動。

大研生醫其1月營收表現主要受惠於台灣市場穩健成長，以及新品策略與國際布局同步發酵；旗下推出首支跨足醫美級保養領域的保濕除皺外泌體精華液，以及納豆紅麴Q10等新品上市後市場反應熱絡，成功拓展產品線深度，對整體營收挹注明顯。

在國際市場方面，公司指出，日本市場目前以自營官網與Amazon平台為主要成長引擎，雙通路銷售表現持續增溫。核心產品高濃度魚油在完成產能調整與供應鏈優化後，供應狀況將於二月下旬逐步回穩，三月開始可以正常供貨，有助於因應日本市場持續攀升的訂單需求，並支撐後續營運成長。

大研生醫董事長張家銘表示，2026年營運開局亮眼，1月營收不僅延續去年成長動能，也反映公司以臨床科學為基礎、持續推出與優化產品組合與通路布局的策略成果。

展望未來，公司將持續深化台灣與日本雙市場經營，強化自營官網與電商平台的雙軌營運模式，同時精進供應鏈效率與新品開發節奏，推動營運規模與品牌價值的長期、穩健成長。

日本 營收 紅麴 醫美 精華 Amazon
