鼎基營收／1月2.8億元 年減11%

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

TPU(熱可塑性聚氨酯)高科技膜領導廠鼎基（6585）9日公告1月合併營收2.82億元，月減3%、年減11%。主因是去年農曆春節較早，部分客戶提前備貨，加上當時因應關稅政策調整拉貨需求，墊高整體比較基期。儘管第1季為產業傳統淡季，整體訂單動能仍維持穩定、未見需求轉弱，看好客戶庫存水位逐步回補及關稅不確定性因素緩解下，今年全年營運力拚成長。

鼎基表示，在各產品線表現方面，汽車領域持續受惠客戶擴張全球版圖、成功切入新市場，帶動元月營收貢獻較上月明顯攀升，成為開春首要增長引擎、醫療領域展現高度剛性需求，表現則與上月相當、電子與其他領域受限於產業傳統淡季，進入出貨放緩期，營運表現相對平淡。

董事長林勳臺始終將員工視為企業最重要的資產，為感念員工過去一年在競爭環境中全力投入付出、共同為公司發展努力，於年度尾牙活動上，除公司既有抽獎獎金外，額外以個人名義加碼上百萬元現金，透過實質獎勵肯定員工辛勞的付出與貢獻。董事長豪氣舉動也引發全場歡聲雷動、掌聲與歡呼聲不間斷，更為新的一年注入滿滿士氣與強大的向心力。

展望未來，總經理林庚賢指出，去年已是鼎基營運谷底，將持續針對汽車、醫療、電子三大高附加價值領域產品全力衝刺，並透過強化國際品牌合作、提升全球市場能見度及優化內部管理體質，對今年重返成長態勢充滿信心，預期今年營運表現將優於去年。

鼎基 營收 關稅 科技
