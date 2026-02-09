快訊

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

出國順便買瘦瘦針？未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

葡萄王營收／1月7.9億元創同期新高、年增14.1% 受惠代工業務爆發

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
葡萄王（1707）開春報喜，9日公布今年元月合併營收7.9億元，創下歷年同期新高。葡萄王／提供
葡萄王（1707）開春報喜，9日公布今年元月合併營收7.9億元，創下歷年同期新高。葡萄王／提供

葡萄王（1707）開春報喜，9日公布今年元月合併營收7.9億元，創下歷年同期新高，年增14.13%。隨著2月農曆新年到來，帶動1月備貨潮，加上去年農曆新年落在1月產生基期效應，迎來新年開門佳績。

展望今年全年，葡萄王表示，營運重心將放在核心產品推進、海外市場布局，以及 OEM／ODM 接單動能的延續，對後續營運表現維持審慎樂觀。

檢視葡萄王三大事業營運表現，台灣葡萄王在OEM／ODM業務部分延續強勁動能，1月營收維持雙位數成長、年增58.65%，業績來源主要為乳酸菌與菇菌類原料穩定放量、國內外藥品銷售成長及關鍵客戶出貨優於預期；同時，海外團隊積極推進市場布局並啟動多項法規註冊，為中長期國際成長奠基。

台灣葡萄王自有品牌方面，春節禮盒需求回溫，加上「康貝特200P」搭上2026年世界棒球經典賽推出「台灣尚讚」應援包裝，帶動機能飲料銷售表現，同時「樟芝王系列」與「益菌王系列」亦透過線上線下整合行銷，推升銷量穩定成長對比去年同期年增5.57%。台灣事業體在OEM／ODM與自有品牌雙引擎帶動下，整體營收合計創下歷史新高年增31.64%。

直銷事業體UVACO葡眾去年因促銷節奏與前期價格調漲因素，營運表現處於調整期；隨相關結構性優化告一段落，今年1月營收年增7.75%，顯示整體營運節奏已恢復正常水準。展望後市，馬來西亞市場確定今年正式啟動，直銷模式跨足海外市場，將成為未來集團成長的重要動能之一。

上海葡萄王因應客戶農曆年前備貨需求，靈活調配並妥善運用2月產能以滿足訂單出貨，帶動1月營收年增25.67%。上海葡萄王表示，2月業績可望持續成長，合併1、2月累計營收預估可達雙位數年成長。今年將持續透過代工業務深化與新品布局，提升產能利用率，維持營運表現穩健。

葡萄王
