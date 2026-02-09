台化卡位AI太空商機 「鈣鈦礦」能讓股價像南亞一樣飆？

塑化股9日隨台股一同大漲，其中以台化（1326）漲勢最強，股價盤中漲停至42.95元，漲停排隊買單逾萬張，而南亞（1303）上漲逾6%，一度重回80元大關。南亞因玻纖布缺貨、漲價，加上和日東紡強強聯手，股價一路走高，而台化股價近日才發動攻勢，台化因參與機光科技（6729）私募增資案，搭上鈣鈦礦太陽能電池商機，同時看好2月本業持續獲利。

台塑四寶中，南亞股價漲勢最為猛烈，自去年7月、11月到今年1月，已經連續發動三波攻勢，如以去年7/22起漲來計算，至今漲幅達170%，相比之下台化也是去年7月中起漲，至今上漲雖然也有87%，但仍少南亞一截。

特斯拉執行長馬斯克提出太空資料中心概念，要把AI伺服器送上太空，並透過太陽能解決地球上的缺電問題。馬斯克認為，3年內太空就會是部署AI最具經濟效益的地方，並估計5年後人類每年在太空發射並運行的AI設施，將超過地球上的累計總量。

太陽能是讓太空AI成真的關鍵，鈣鈦礦太陽能電池因具備高耐熱、高抗輻射與高轉換效率等三大優勢，被視為最適合用於太空AI的發電技術。

台化去年公告，參與機光科技私募增資案，推進高階化學品應用轉型。據了解，機光科技產品包含有機太陽能電池材料、有機光感測材料／鈣鈦礦光感測材料等，未來台化有望結合機光科技量能，進一步切入相關應用。

除了鈣鈦礦題材，台化也看好2月份持續獲利，台化表示，2026年開局延續去年12月向好情勢，雖2月因春節假期，營收會減少，但1月中旬後，大陸期貨市場出現春節前少有現象，資金炒作做多，PTA與PX價差已連續5周在人民幣300元以上，1月已能獲利。台化一月營收250.4億元、年增4.3%。