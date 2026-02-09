王品營收／1月21.8億元 中國大陸激增近20%

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
王品迎接2月份消費旺季的到來，營收有望再衝高。王品提供
王品迎接2月份消費旺季的到來，營收有望再衝高。王品提供

王品（2727）集團9日公布1月自結合併營收21.8億元，大陸布局調整開始發威，營收激增近20%。

王品表示因去年農曆春節9天假期落在1月，相對年減1.72%，台灣事業群月營收17.7億元，年減5.61%。大陸事業群調整有成，1月營收4.1億元，年增19.57%。

2026年1月份王品集團共有24大品牌共462家，其中台灣364家、大陸98家，不斷刷新創業以來的紀錄。也看好2月農曆春節連假挹注營收動能。

王品集團台灣事業群1月有4大品牌「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」及「和牛涮」合計11家千萬大店，其中，夏慕尼台北中山北店、青花驕台北中山北店、肉次方台中文心崇德店、肉次方台北峨眉店與肉次方台南府前店為前5大店王，同時也是2025全年營收前5名的集團優等生。不僅展現都市商圈影響力，也顯示集團多品牌成功涵蓋輕奢體驗與吃到飽的多元餐飲場景。

展望2月，今年同樣有多達9天春節連假，集團全台364家餐廳除夕公休一日，大年初一即開始提供服務，聚餐品牌「西堤牛排」、「陶板屋」、「青花驕」、「享鴨」、「莆田」、「丰禾」等餐廳初二、初三訂位已近全滿，「夏慕尼」、「王品牛排」以全新雙人套餐搶攻情人節約會商機，訂位同樣熱絡，三大中餐品牌外帶年菜、「王品嚴選」冷凍年菜及鍋物組預購熱烈，將同步挹注2月營收。集團樂觀看待台灣市場潛力，持續深耕，2026年也將積極展店，全年目標再加開20-30家。

