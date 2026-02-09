營收報喜塑化業迎春燕？ 台塑、台聚四寶量價齊揚 台化亮燈

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

塑化業者上周陸續公布1月營收，台塑、台聚兩大集團均繳出「二增二減」成績單，加上油價走堅支撐塑化產品報價、全球出現供需調整訊號，市場期待石化業今年從谷底翻揚、迎接春燕，9日塑膠類股一片紅通通。台化（1326）飆漲停，台塑、台聚四寶及多檔個股漲勢凌厲，上市相關類股指數也勁揚逾5％。

台化亮燈、成交量放大至43,000多張；南亞（1303）盤中大漲逾6%、爆量98,000多張；聯成（1313）、國喬（1312）、台聚集團旗下華夏（1305）漲幅均超過5%，此外台聚（1304）、台達化（1309）、亞聚（1308）盤中也上漲4%左右，中石化（1314）、台塑（1301）漲逾1%，類股氣勢強勁。

台塑四寶上周公布1月營收，其中南亞、台化年增，四寶中又以南亞（1303）單月228.7億元、年增11.8%最強。台化250.4億元、年增4.3%；台塑138.91億、年減0.6%；台塑化531.73億元、年減10.7%。四家公司合計1月營收約1,149.77億元，年減2.6%、月增3.3%。台化並表示，2026年開局延續去年12月分向好情勢，本業方面，無論營收或獲利均不比12月分差。

南亞則有電子材料加持。該公司表示，預估第1季營收持平，主要是春節假期及工作天數減少，影響整體營收。其中，電子材料、載板等因AI相關需求持續成長，及銅價維持高位，帶動銷售動能；聚酯、塑膠加工產品市場則變化不大；至於化工產品行情偏弱，營收略減。

台聚集團也公告元月營收，同樣呈「二增二減」格局。亞聚（1308）、華夏均呈年增，台聚、台達化雖年減，衰退幅度也顯著收斂。其中，台聚1月營收35.83億元，年減2.78% 亞聚年增2.43%、華夏年增3.98%、台達化年減11.65%。

