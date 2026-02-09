快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

華固營收／1月11.03億元 年增346倍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華固（2548）9日公告，1月營收11.03億元，年增34,609.57%。華固指出，1月營收成長幅度較高，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入帳。

華固今年完工個案三案，合計完工量184億元，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，且華固目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。此外，2027年完工量205億元，2028年完工量達429億元，2029年完工量166億元。

華固今年起強化股利政策，在未來三到四年以每年現金股利發放率七到八成為目標。華固表示，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來3年在完工交屋下，皆採高配息為目標。

法人認為，過去房市大多頭時，營建業普遍銷售順暢，今年起進入完工交屋潮，穩定挹注下，未來殖利率可期。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

00918、00878、00919打造退休計畫！杉本：配息不低於「這區間」都會抱著

美元固定利率養老險吸睛 詢問度升溫

專家教你保／善用分紅保單 補強退休規劃

太普高攻日 吃台積紅利

相關新聞

南亞迎轉單春節不停機 AI相關業務比重將拉升

台塑集團旗下南亞（1303）電子事業部受惠訂單需求成長，今年2月春節生產線將不停機、持續生產外，國內外各大玻纖布廠家傳出...

高興昌積極轉型 鋼鐵與房地產開發雙引擎推進

老字號鋼管廠高興昌（2008）積極轉型，鋼鐵與房地產開發雙引擎同步推進，與國城建設合作至少投入300億元，在高雄布局熱門...

麗豐元月營收年增1.1倍 今年展望審慎樂觀

麗豐-KY（4137）公布2026年1月合併營收3.79億元，年增117.1%，人民幣營收從2025年6月起連續八個月較...

聲寶跨界搶銀髮宅商機 旗下首座「橘青春土城館」明年完工

聲寶（1604）積極活化資產並跨足高齡化產業，旗下首座銀髮宅「橘青春土城館」預計2027年完工，總造價約20億元。自去年...

華友聯射三箭 營運進補

房地產不景氣，華友聯（1436）穩紮穩打，董事長陸炤廷說，有信心2026年表現優於2025年，該推的建案會繼續推出，房市...

玉山金獲利寫下最旺元月 稅後純益40.2億元 國票金賺4.8億元 年增二倍

玉山金、國票金昨（6）日率先公布1月自結獲利，其中，玉山金單月稅後純益40.2億元，創下歷年同期新高，年增率32.9%，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。