華固營收／1月11.03億元 年增346倍

華固（2548）9日公告，1月營收11.03億元，年增34,609.57%。華固指出，1月營收成長幅度較高，主要因總銷61億元「華固上文林」啟動交屋入帳。

華固今年完工個案三案，合計完工量184億元，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，且華固目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。此外，2027年完工量205億元，2028年完工量達429億元，2029年完工量166億元。

華固今年起強化股利政策，在未來三到四年以每年現金股利發放率七到八成為目標。華固表示，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來3年在完工交屋下，皆採高配息為目標。

法人認為，過去房市大多頭時，營建業普遍銷售順暢，今年起進入完工交屋潮，穩定挹注下，未來殖利率可期。