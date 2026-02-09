麗豐開門紅！元月營收翻倍成長 股價跳高漲幅逾4%
麗豐-KY（4137）公布1月合併營收3.79億元，年增117.15%，顯示終端消費力道持續回溫。公司近年著重門店體質強化，透過標準化流程與專業服務提升單店轉化效率，營運動能同步增長，激勵麗豐-KY9日股價跳高，盤中來到108元，漲幅超過4%。
麗豐表示，聚焦門店經營的成果已逐步顯現，1月營收繳出亮眼「開門紅」，為2026年營運奠定穩健開局。中國大陸美容院產業近年加速汰弱留強，朝向品牌化、連鎖化與專業化經營發展，其中「品牌在地化」更成為推動市場成長的重要關鍵。愈來愈多品牌透過調整產品設計與行銷策略，貼近中國消費者的文化價值與美容偏好，以強化消費者認同與黏著度，國際美妝品牌亦積極透過與中國本土品牌合作深化在地布局。
面對中國美容院產業趨勢，麗豐-KY以聚焦門店經營、雙核驅動成長、品質引領未來為三大營運主軸。旗下克麗緹娜以門店經營健康度與單店盈利能力為首要目標，要求門店全面落實公司標準與數位化營運模式，包括人員配置、服務流程、門店形象與數位平台集中管理等，打造可複製的成功門店模型。
同時，以「產品力 × 數位營運力」作為成長雙引擎，一方面持續聚焦高功效、具科研驗證的中高端護膚解決方案，強化明星產品的放量表現，並保持新品有節奏地接續推出；另一方面，營運端將進一步深化 AI 與數位工具於門店管理、會員經營與行銷轉化的應用，提升客源轉化效率與單店營收可預期性，放大單店產出效益。
展望2026年，麗豐-KY表示，將在既有體質改善成果上，持續以品質與效益為核心，推動資源配置優化，聚焦能夠產生實質營運貢獻的事業體與通路模式，降低非核心或低效投入對整體獲利的影響。同時藉由研發實力、專業服務與品牌信任感為基礎，鞏固在功效型護膚與專業美容連鎖領域的市場定位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。