這檔生技股元月營收創歷史新高 股價跳空漲停奔17個月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

ABC-KY（6598）深耕美國檢測市場有成，反應流感大爆發，元月營收7,902.6萬元，年增87.92%，創下單月營收歷史新高，激勵股價9日跳空漲停，來到25.65元，創下17個月新高。公司表示，極地寒流在北半球各地肆虐，不僅美國東岸被致災性大雪影響，持續性低溫更造成流感與各種呼吸道疾病大爆發。

據美國疾管署估計，去年入冬以來的流感季節已造成2000萬人染疫、27萬人住院、1.1萬人死亡。ABC-KY表示，包括流感在內的各種傳染病檢測，一直都是多元分子檢測中佔比最大的應用市場。據研究報告指出，今年傳染病多元檢測的市場規模上看30億美元，並以年均4.71%比例持續成長，2032年整體市場規模將達41億美元，預估美國仍是最大市場。

對於一次檢測三種以上感染原，ABC-KY的試劑與高通量檢測方案具有高度競爭力。由於具檢測設備與體外診斷試劑的美國FDA上市許可，並取得醫療保險給付，再加上美國當地銷售團隊助攻，瑞磁在人體呼吸道疾病、腸胃道疾病、性傳染病、真菌感染，與寵物診斷均有佈局，提供實驗室全面與高品質檢測結果。

同時，ABC-KY去年12月22日將國際大廠ThermoFisher的DNA萃取系統納入瑞磁「20項呼吸道多元分子檢測」(RPP)，並已申請美國FDA上市許可，目標在90個工作天取得FDA答覆申請結果。由於ThermoFisher為目前實驗室市佔最高的DNA萃取廠牌，搭配瑞磁RPP通過正式上市許可後，有望為ABC-KY今年擴大實驗室市占挹注新動能。

