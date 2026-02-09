高興昌積極轉型 鋼鐵與房地產開發雙引擎推進

老字號鋼管廠高興昌（2008）積極轉型，鋼鐵與房地產開發雙引擎同步推進，與國城建設合作至少投入300億元，在高雄布局熱門的亞灣區都更以及捷運聯開案，未來發展前景看俏。

法人分析，高興昌目前鋼鐵事業主要以鋼管、鍍鋅鋼管、鋼管樁等基礎型材為主，毛利率維持15%以上；國內鋼管需求主要來自兩大領域，橋梁、港埠與電力等基礎建設，都採用大量鋼管產品。

半導體與先進製造業擴產商機，也將帶旺高興昌後市。業界分析，在工業廠房、支撐架構及特定製程支援中的應用隨著台積電廠擴建而提升，未來市場需求能見度仍高，代表鋼管產銷已受到產業結構性動能支撐，不再單純依賴傳統建築市場。

此外，高興昌擁有龐大土地資源，加上與口碑建商國城集團友好，近年國城與高興昌強強聯手，在都更以及捷運聯開案多有斬獲，斥資151億元取得高雄捷運橘線O13大東站和黃線Y10站二大聯合開發案。

其中，捷運黃線Y10聯合開發案日前動土，由高興昌與國城建設合資成立大港捷匯公司共同投資68億元開發，規劃地上24層、地下五層住商複合建築，有住宅880戶，涵蓋2房至3房等格局，完工後將形成兼具住商及公共空間的新興大型社區。