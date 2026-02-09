聽新聞
0:00 / 0:00

華友聯射三箭 營運進補

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

房地產不景氣，華友聯（1436）穩紮穩打，董事長陸炤廷說，有信心2026年表現優於2025年，該推的建案會繼續推出，房市雖然很冷，但發展腳步不會停。

陸炤廷強調，華友聯將以「穩現金流、強產品力、擴國際鏈結」三軸並進，確保營運韌性。

他說，儘管銀行信用緊縮與撥款節奏延宕，華友聯2025年仍繳出全年營收38.91億元的成績單，展現抗壓體質。展望2026年，左營「NeXT21」與小港「Power City」兩大完工案可望入帳，合計約38億元成屋銷售金額，加上桃園楊梅工業土地活化處分，形成現金流與資產周轉的雙引擎，為下一階段推案提供彈藥。

陸炤廷指出，中長線布局則鎖定2027至2028年交屋高峰。已完銷的左營預售案「以山AI」預計2027年初交屋入帳；苓雅「知道明」與高雄大學特區「以學MDT」銷售節奏穩定，預估2027年第3季取得使用執照，逐步堆疊營收。

華友聯總經理吳家德表示，華友聯積極與日本三井不動產集團合作，日商嚴謹的風格，對華友聯有充分信任才願意合作。繼高雄國泰段後，今年再簽台南武東段與高雄亞灣經貿段聯開案，雙方從資金、工法到規劃會議與工地交流全面深化，為品牌國際化鋪路。

面對2026年，華友聯持續推案，包括高雄華鳳特區規劃302戶、總銷約38億元，目標第四季預售；台南高鐵特區222戶、總銷約45億元，預計第四季或2027年第一季推出；台南86特區大山段157戶、總銷約26億元同步規劃。陸炤廷強調，公司土地庫存充足，將依市場氛圍滾動調整節奏，不盲目衝量、以效率與去化率為優先。

高雄 台南 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高雄屹立半世紀大統百貨五福店確定歇業 下月拆除夷平

高雄走春選擇 美濃杉林花海綻放、六大山城奇幻生物曝光

穩定AI與軍工產業用水 經部鎖定高雄、嘉義蓋海淡廠

高雄左楠參選議員新人張以理 2幼兒當小助理發 「馬理多多」小紅包

相關新聞

南亞迎轉單春節不停機 AI相關業務比重將拉升

台塑集團旗下南亞（1303）電子事業部受惠訂單需求成長，今年2月春節生產線將不停機、持續生產外，國內外各大玻纖布廠家傳出...

高興昌積極轉型 鋼鐵與房地產開發雙引擎推進

老字號鋼管廠高興昌（2008）積極轉型，鋼鐵與房地產開發雙引擎同步推進，與國城建設合作至少投入300億元，在高雄布局熱門...

麗豐元月營收年增1.1倍 今年展望審慎樂觀

麗豐-KY（4137）公布2026年1月合併營收3.79億元，年增117.1%，人民幣營收從2025年6月起連續八個月較...

聲寶跨界搶銀髮宅商機 旗下首座「橘青春土城館」明年完工

聲寶（1604）積極活化資產並跨足高齡化產業，旗下首座銀髮宅「橘青春土城館」預計2027年完工，總造價約20億元。自去年...

華友聯射三箭 營運進補

房地產不景氣，華友聯（1436）穩紮穩打，董事長陸炤廷說，有信心2026年表現優於2025年，該推的建案會繼續推出，房市...

玉山金獲利寫下最旺元月 稅後純益40.2億元 國票金賺4.8億元 年增二倍

玉山金、國票金昨（6）日率先公布1月自結獲利，其中，玉山金單月稅後純益40.2億元，創下歷年同期新高，年增率32.9%，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。