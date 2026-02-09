華友聯射三箭 營運進補

房地產不景氣，華友聯（1436）穩紮穩打，董事長陸炤廷說，有信心2026年表現優於2025年，該推的建案會繼續推出，房市雖然很冷，但發展腳步不會停。

陸炤廷強調，華友聯將以「穩現金流、強產品力、擴國際鏈結」三軸並進，確保營運韌性。

他說，儘管銀行信用緊縮與撥款節奏延宕，華友聯2025年仍繳出全年營收38.91億元的成績單，展現抗壓體質。展望2026年，左營「NeXT21」與小港「Power City」兩大完工案可望入帳，合計約38億元成屋銷售金額，加上桃園楊梅工業土地活化處分，形成現金流與資產周轉的雙引擎，為下一階段推案提供彈藥。

陸炤廷指出，中長線布局則鎖定2027至2028年交屋高峰。已完銷的左營預售案「以山AI」預計2027年初交屋入帳；苓雅「知道明」與高雄大學特區「以學MDT」銷售節奏穩定，預估2027年第3季取得使用執照，逐步堆疊營收。

華友聯總經理吳家德表示，華友聯積極與日本三井不動產集團合作，日商嚴謹的風格，對華友聯有充分信任才願意合作。繼高雄國泰段後，今年再簽台南武東段與高雄亞灣經貿段聯開案，雙方從資金、工法到規劃會議與工地交流全面深化，為品牌國際化鋪路。

面對2026年，華友聯持續推案，包括高雄華鳳特區規劃302戶、總銷約38億元，目標第四季預售；台南高鐵特區222戶、總銷約45億元，預計第四季或2027年第一季推出；台南86特區大山段157戶、總銷約26億元同步規劃。陸炤廷強調，公司土地庫存充足，將依市場氛圍滾動調整節奏，不盲目衝量、以效率與去化率為優先。