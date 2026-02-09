聽新聞
聲寶跨界搶銀髮宅商機 旗下首座「橘青春土城館」明年完工

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

聲寶（1604）積極活化資產並跨足高齡化產業，旗下首座銀髮宅「橘青春土城館」預計2027年完工，總造價約20億元。自去年底預租一個月以來，已吸引80組潛在客群，並達成三組簽約。聲寶指出，集團策略採家電本業、長投及新事業三箭齊發，透過物流園區與樂齡宅新動能，支撐未來營運成長。

聲寶表示，橘青春土城館規劃116戶，採預收15年租金模式，以15坪房型為例，租金約1,200萬元、月管費2萬元。此模式可協助聲寶提前回收七至八成營建資金，目前客群多為海歸退休族。

此外，聲寶規劃將此營運經驗複製至台南安平館，該案造價約40億元、規模300戶，預計2026年動工，並於三年後營運。

資產活化方面，聲寶龜山物流園區A區2026年將貢獻4,200萬元租金收入，B區預計2027年第2季出租，屆時年度收益上看5,000萬元。加計與元氣集團合作的99床台南長照機構，聲寶不動產租賃與服務業營收占比將顯著提升，不僅強化現金流穩定度，亦有助於分散單一產業波動風險。

家電本業展望方面，聲寶指出，今年農曆年落在2月中旬，導致尾牙旺季採購遞延，對短期營收造成波動，隨著後續需求回補，對整體業績仍具支撐。

為重返年營收百億營收大關，聲寶未來將鎖定銀髮族專屬家電、寵物及AI家電等分眾市場，特別是第二品牌瑞智空調去年銷售突破3萬台，已成為重要成長動能。此外，子公司東源物流計畫投資家電服務業者，將業務由純物流延伸至售後服務市場，透過服務鏈整合強化品牌競爭力。

法人分析，聲寶積極轉向生活服務整合，鎖定高端退休市場去化營建成本，2026年至2027年隨著多項租賃案陸續挹注收益，業績展望趨向樂觀。透過家電研發與資產開發雙軌並進，集團獲利結構有望逐步優化。

聲寶 家電 營收
