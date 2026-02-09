南亞迎轉單春節不停機 AI相關業務比重將拉升

台塑集團旗下南亞（1303）電子事業部受惠訂單需求成長，今年2月春節生產線將不停機、持續生產外，國內外各大玻纖布廠家傳出下半年規劃停產E布，並可望全面轉單南亞，南亞AI相關科技訂單比重將進一步拉升。

根據業內消息，日東紡、橡樹等國內外玻纖大廠傳出下半年停產E布（E-glass等級玻纖布），南亞坐擁轉單效益，春節停休因應。業者預期，E布是記憶體載板原材料，缺貨恐帶動價格上漲。

除了記憶體BT載板外，E布也是中低階CCL重要原材料，業內分析，若轉單消息為真，推估因為價格遠不及LDK及T布（T-glass），導致台日業者紛紛退出，轉入高階玻纖布生產。

南亞AI業務大躍進概況

南亞受惠於產能具經濟規模，且本身CCL產品及南電、南亞科記憶體載板需求，坐收轉單及漲價效益，今年電子材料業務比重可望拉升。

對此轉單消息，南亞未正面回應。南亞僅表示，面對高階玻纖布供應吃緊市況，該公司與日本特殊玻纖領導大廠日東紡（Nittobo）合作生產，正按合約規劃進行，未來不排除增產可能性。

據了解，由於AI算力需求提升，PCB上游玻纖布主要日本廠商日東紡已啟動擴產動作，但AI晶片載板中使用高階玻 纖布，擴產緩不濟急，供應短缺更加惡化。

目前傳出蘋果、超微，以及輝達等大廠派員向日方爭取貨源。依據日本主要供應商預期，高階玻纖布供應緊俏情況 延續2027年下半年。此一市況，讓與日東紡建立特殊玻纖布策略合作的南亞成為「當紅炸子雞」。

南亞表示，面對特殊玻纖布需求大幅攀升，市場供不應求的情況日益明顯。為因應此一趨勢，與日東紡攜手，共同進行特殊玻纖布策略合作，透過強強聯手、產能互補方式共同擴大供應能量，滿足快速成長的市場需求。

南亞近期公布今年元月營運表現，針對第1季電子材料事業部門展望，公司表示，今年第1季受惠於AI伺服器、高效能運算與高速網通需求強勁，且銅價維持高位，及電子級細絲市場供給緊張，帶動售價提升， 整體營收略增。