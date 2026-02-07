上海商銀1月 EPS 0.37元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

上海商銀（5876）昨（6）日公告自結1月合併稅前盈餘26.6億元，稅後純益18.1億元，較去年同期成長約5.7%，每股稅後純益（EPS）為0.37元。

上海商銀元月主要獲利動能來自手續費收入挹注，轉投資持股57.6%的香港上海商業銀行逐漸回到正常軌道，備抵呆帳維持正常提存，獲利持穩。至於港子行原行政總裁林永德甫於3日辭任，繼任者有待公布。

上海商銀2025年稅後純益147.9億元，EPS為3.05元，優於上年的2.78元。該行近八年盈餘配發率落在55-65%之間，且近四年皆配發現金股利1.8元，在全年盈餘成長之下，股利可望維持每股1.8元，且不排除九年以來首次配發股票股利，將有助資本適足率。

上海商銀近年來衝刺低耗資本的手收業務，尤其推展保險銷售，2025年前三季個體的保險佣金收入較上年同期成長38%。

上海商銀 股利 保險
相關新聞

台塑四寶1月營收二增二減 四公司合計1,149億

台塑四寶昨（6）日公布1月營收表現，「二增二減」，以南亞單月228.7億元、年增11.8%最為出色；其次，台化250.4...

玉山金獲利寫下最旺元月 稅後純益40.2億元 國票金賺4.8億元 年增二倍

玉山金、國票金昨（6）日率先公布1月自結獲利，其中，玉山金單月稅後純益40.2億元，創下歷年同期新高，年增率32.9%，...

台化樂觀後市 南亞持平

台塑四寶展望第1季營運前景，台化主力產品對二甲苯（PX）、純對苯二甲酸（PTA）等利差掃除去年陰霾，大幅改善，預估2月持...

塑化二哥台聚集團公布 亞聚、華夏露復甦跡象

國內塑化二哥台聚集團昨（6）日公布旗下公司1月營收，亞聚、華夏均呈年增，台聚、台達化雖年減，衰退幅度也顯著收斂。其中，台...

上銀：出貨增溫 春燕現蹤 已提前啟動加班計畫

傳動與控制科技大廠上銀昨（6）日舉行集團尾牙，同步公布1月合併營收21.50億元、年增13.1%，開出紅盤。董事長卓文恒...

