上海商銀1月 EPS 0.37元
上海商銀（5876）昨（6）日公告自結1月合併稅前盈餘26.6億元，稅後純益18.1億元，較去年同期成長約5.7%，每股稅後純益（EPS）為0.37元。
上海商銀元月主要獲利動能來自手續費收入挹注，轉投資持股57.6%的香港上海商業銀行逐漸回到正常軌道，備抵呆帳維持正常提存，獲利持穩。至於港子行原行政總裁林永德甫於3日辭任，繼任者有待公布。
上海商銀2025年稅後純益147.9億元，EPS為3.05元，優於上年的2.78元。該行近八年盈餘配發率落在55-65%之間，且近四年皆配發現金股利1.8元，在全年盈餘成長之下，股利可望維持每股1.8元，且不排除九年以來首次配發股票股利，將有助資本適足率。
上海商銀近年來衝刺低耗資本的手收業務，尤其推展保險銷售，2025年前三季個體的保險佣金收入較上年同期成長38%。
