玉山金獲利寫下最旺元月 稅後純益40.2億元 國票金賺4.8億元 年增二倍

玉山金（2884）、國票金昨（6）日率先公布1月自結獲利，其中，玉山金單月稅後純益40.2億元，創下歷年同期新高，年增率32.9%，每股稅後純益（EPS）0.25元；國票金則受惠於票券、證券、創投三子公司獲利爆發，單月稅後純益4.8億元，年增率逾二倍。

玉山金1月自結單月稅後純益40.2億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期成長32.9%，EPS為0.25元。延續去年幾乎每月獲利皆創新高的表現，今年開年亦迎來開門紅。主要子公司玉山銀行稅後純益33.9億元，較去年同期增加10.7%，主要動能受惠財管手續費收入挹注，淨利收入年增30.1%、手續費收入更大增50.9%。

其他子公司方面，玉山證券單月稅後純益4.6億元，年增幅高達2.5倍；玉山創投稅後純益3.3億元；玉山投信0.3億元。主要受益於元月台股等資本市場表現強勁，獲利均寫佳績。

玉山金股東臨時會已於上月23日通過合意併購案，玉山金將以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部股權。接續玉山將盡速向主管機關遞件申請，於獲准後訂定合併基準日，內部預估第4季完成合併程序。

另一方面，國票金也在昨日公布1月自結稅後純益4.8億元，年增達212.73%，每股稅後純益（EPS）0.13元。在主要子公司方面，國際票券單月稅後純益2.4億元，較去年同期成長53.4%，主要受惠於美國聯準會去年降息三碼，外幣附買回（RP）成本下跌，利差有所擴大，貢獻外幣債券業務獲利。

由於國票金是以票券為主體，票券主要有兩大引擎，分別是授信及債券業務，但受到美國前幾年暴力升息影響，債券業務連續兩年處於負貢獻，直到去年展開降息，外幣債券終於轉為正貢獻，研判今年在降息循環之下，債券業務將恢復營運動能。

另外，受惠於股市熱絡、經濟表現佳，帶動證券市場日均量比去年同期高，子公司國票證券元月稅後純益3.4億元，更比去年同期大幅成長2025.3%；至於子公司國票創投也因持股評價利益較去年同期增加，獲利也比去年同期增加138.3%。