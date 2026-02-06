台船雙引擎熱轉今年拚盈 董總看好將受惠商船訂單進入密集交船期

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台船昨日舉行記者會，董事長陳政宏（右二）表示，未來全球將釋出各種無人船訂單，台船會全力爭取訂單。記者蘇健忠／攝影
台船昨日舉行記者會，董事長陳政宏（右二）表示，未來全球將釋出各種無人船訂單，台船會全力爭取訂單。記者蘇健忠／攝影

台船（2208）昨（6）日舉行記者會，董事長為陳政宏及總經理蔡坤宗同步認為，受惠於商船訂單進入密集生產交船期，有信心2026年會轉虧為盈，終結台船連續四年虧損窘境。另外，地緣政治讓各國更重視無人船產業，國內及各國將釋出各種無人船軍用、商用訂單，台船盡全力瞄準新商機。

台船總經理蔡坤宗分析，根據商船交期來推算，預計商船今年的營收貢獻最少80億元；國造潛艦IDS 後續艦第一次訂單已經啟動，相關的工作排程已到2038年，未來依執行比率來認列營收；兩大引擎動起來，成為推升台船2026年營收、獲利成長的最大動能。

台船去年第3季已經轉虧為盈，每股稅後純益0.05元；累計前三季稅後虧損24.66億元，每股稅後虧損1.94元，已經是連續第四年出現虧損；台船營收分三大領域，商船、巡護船及IDS訂單，營收認列依船舶執行的進度來認列；2026年IDS開始執行第一批後續艦訂單，隨著製造進度營收跟著同步攀升；商船的部分中航跟萬海訂單會開始建造，推估營收認列最少有80億元。

法人推估，如果以台船到2025年底手持訂單總額約1950億元，依進度認列營業額後，尚待執行約1300億元，如果到2030截止的1300億元計算，這4.5年期間來計算，平均年營業額約280億，這個部分還不含修船艦業務。2025年全年度台船的營收僅217億元，今年營收年增幅度再度出現想像空間。

另外，台船環海風電工程，2024年及2025年獲利都繳出亮麗成績單，去年挹注母公司獲利約8億餘元，2026年及2027年訂單已經全滿，新年度已經開始爭取全新訂單。

台船 營收
