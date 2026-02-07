塑化二哥台聚集團公布 亞聚、華夏露復甦跡象
國內塑化二哥台聚集團昨（6）日公布旗下公司1月營收，亞聚（1308）、華夏均呈年增，台聚、台達化雖年減，衰退幅度也顯著收斂。其中，台聚1月營收35.83億元，年減2.78% 亞聚年增2.43%、華夏年增3.98%、台達化年減11.65%。
油價、極端氣候及工廠進入歲修，塑化產品報價有支撐，加上減產成為全球趨勢、並持續致力產品結構調整、聚焦差異化產品，市場期待台聚集團首季營運動增溫、重拾成長動能。
亞聚1月營收4.48億元，年增2.43%。中國大陸上月宣布，將自4月起取消光伏及PVC等產品出口退稅，市場期待4月前，光伏級EVA報價有受惠空間。
亞聚表示，將持續拓展Lami-EVA市場，耕耘差異化產品，降低對單一產品市場依賴程度。
華夏1月營收8.06億元，年增3.98%，一反去年年底衰退趨勢。
華夏日前表示，受惠中國大陸取消出口退稅政策，加上北美因極端氣候減產、下游庫存逐步消化，供給面利多頻傳，帶動12月中以來PVC報價彈升，更期待春節後全球市場迎來春夏需求旺季，推升價格進一步迎接春燕到來。
台聚1月營收35.83億元，年減2.78%，年減幅度收斂。台聚日前表示，雖中國大陸產能持續開出，將逐步調整EVA市場，從中國大陸轉移外銷至東南亞等地區。
台達化1月營收11.35億元，年減11.65%，營收萎縮幅度相較去年12月大幅收斂。展望未來，台達化表示，期待大陸淘汰老舊設備政策、美國聯準會（Fed）降息，及地緣政治的緩和，有望帶來新的需求和契機，減少對單一海外市場的依賴，以發揮全產全銷。
