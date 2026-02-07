台化樂觀後市 南亞持平

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台塑四寶展望第1季營運前景，台化（1326）主力產品對二甲苯（PX）、純對苯二甲酸（PTA）等利差掃除去年陰霾，大幅改善，預估2月持續獲利；而南亞認為第1季營收與上季持平；至於台塑因歲修廠數增加，本季營收將衰退。

台化表示，2026年開局延續去年12月分向好情勢，本業方面，無論在營收或獲利均不比12月分差。雖2月因春節假期，營收會減少。但1月中旬後，大陸期貨市場，資金炒作，出現春節前少有現象，PX、PTA、SM利差大幅改善，預估2月份持續獲利。

以PTA來看，台灣部份，配合客戶春節期間減產，交易量會有萎縮；但寧波PTA廠，將滿載運轉，PTA與PX價差，已連續5周在人民幣300元以上，1月已能獲利。

而接近春節，PTA和聚酯產品預估減產幅度不大，下游長纖產銷會有所減緩，庫存會有累積。但依目前資金炒作做多及客戶意向，樂觀看待春節後行情。

南亞表示，預估第1季營收持平，主要是春節假期及工作天數減少，影響整體營收。其中，電子材料、載板等因AI相關需求持續成長，及銅價維持高位，帶動銷售動能；聚酯、塑膠加工產品市場則變化不大；至於化工產品行情偏弱，營收略減。

台塑表示，2月逢農曆春節，出貨天數減少，且部分下游加工廠停工，預期營業額比1月衰退。

台塑化指出，分析石化原料走勢，乙烯持續受到產能過剩的衝擊，價格將探底。

營收 春節 台塑化
