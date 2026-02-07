台塑四寶1月營收二增二減 四公司合計1,149億

台塑四寶昨（6）日公布1月營收表現，「二增二減」，以南亞（1303）單月228.7億元、年增11.8%最為出色；其次，台化250.4億元、年增4.3%；台塑138.91億、年減0.6%；台塑化531.73億元、年減10.7%。四家公司合計1月營收約1,149.77億元，年減2.6%、月增3.3%。

南亞表示，高效能運算、低延遲及低損耗傳輸需求持續擴張，帶動高層數基板、高密度連結基板、高頻銅箔、玻纖薄布等產品訂單增加、售價調漲，再加上環氧樹脂在電子用途與船舶、航太等塗料市場銷售都有成長，使整體電子材料產品營運增溫，業績連月攀升。

台塑四寶元月營收及展望

不過，化工產品則未有起色，例如乙二醇（EG）部分，因大陸聚酯開動率下降，加上原料供應充足，導致EG社會庫存升高、市價偏低，產銷安排減少銷售量，以致營收下滑。

台化指出，受美伊等地緣政治風險升溫等影響，原油價格上漲加上期貨資金推動，對二甲苯（PX）、純對苯二甲酸（PTA）、PIA行情上揚；同時，苯乙烯（SM）同業設備異常供給減少，使得SM、PS（聚苯乙烯）、ABS售價提升。

至於子公司方面，越南FIC發電機組運轉時數增加，聚酯絲、膠布客戶因應春節提前備料，及棉紗及SPP粒積極拓銷等，合計增加2.5億元；福懋2025年因美國關稅影響品牌商觀望，今年下單動能提升，銷售增加1.9億元。

台塑表示，2025年以來中國大陸石化同業新增產能陸續投產，市場供給量增加，且杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌22.8%、16.9%及14.5%，拖累市場行情，因此，2026年1月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於6至29%。

台塑化表示，2026年1月MOPJ輕油均價比去年同期下跌每公噸121美元，四大產品均價比去年同期減少每公噸155美元，其中乙烯減少每公噸166美元、丙烯減少每公噸119美元、丁二烯減少每公噸217美元、裂解汽油減少每公噸125美元。