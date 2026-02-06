鴻華電動公車開進基隆

基隆市政府攜手鴻華先進（2258）昨（6）日啟動市區電動公車低碳計劃，基隆市將導入30輛MODEL T電動公車在市區經營主要幹線與觀光路線線。鴻華先進董事長李秉彥表示，目前旗下首發電動車BRIA預售訂單表現優於預期，累計接單超過1,000台，市場反應熱絡，本周起陸續開始交車。

李秉彥說，BRIA小量出車、後續隨產線與供應節奏逐步放大。現在因為選配項目多元，生產相對複雜，交付節奏較為謹慎，整體訂單動能仍維持樂觀；在生產據點方面，不排除繼續和裕隆三義廠合作，但台灣出口至多數市場仍面臨高關稅，鴻華先進對生產據點也保留彈性選擇。他也表示，美國車進口關稅政策對整個產業都有影響，希望還是要儘早確定。

在商用車電動巴士方面，李秉彥表示，高雄橋頭新廠預計第2季投產，逐步提升產能，今年希望挑戰出貨250輛，明年目標年產500輛。