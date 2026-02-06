東元1月營收月減17%
東元（1504）昨（6）日公告1月營收46.44億元，月減17.9%、年增7.9%，維持成長動能。因2025年12月營收創新高，元月營收月減，但年增率維持成長。
法人分析，東元電力能源事業群以離岸風電與台電強韌電網計畫為主要動能，隨公司切入美系雲端服務供應商供應鏈，接連在馬來西亞、泰國等地取案，資料中心相關營收占比將顯著提升。
此外，東元與鴻海策略聯盟，針對機電工程、冷卻系統及變壓器進行整合，下半年進度趨於明顯，長期有望承攬相關專案約20%機電與光纖作業。東元日前指出，傳統馬達業務已見觸底反彈。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。