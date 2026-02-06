可寧衛1月營收月減4%
事業廢棄物處理大廠可寧衛（8422）昨（6）日公告元月營收3.31億元，月減4.1%、年減30.1%。展望後市，205專案第二、三區預計年中重啟，加上大承再生粒料廠、小港焚化爐舊廠操作等新案於本季起陸續貢獻，法人看好營運動能回升。可寧衛觀音SRF電廠有望於下半年完工，隨多元專案齊發，營運表現看旺，法人估全年營收挑戰再創新高。
工業廢水處理廠萬年清公告元月營收5,176萬元，月減53.5%、年增46.3%。去年底獲上曜集團旗下世紀民生與斐成公開收購，集團規畫將AI演算法導入萬年清的流體化床技術，轉型為智慧治水方案商。
