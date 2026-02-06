可寧衛1月營收月減4%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

事業廢棄物處理大廠可寧衛（8422）昨（6）日公告元月營收3.31億元，月減4.1%、年減30.1%。展望後市，205專案第二、三區預計年中重啟，加上大承再生粒料廠、小港焚化爐舊廠操作等新案於本季起陸續貢獻，法人看好營運動能回升。可寧衛觀音SRF電廠有望於下半年完工，隨多元專案齊發，營運表現看旺，法人估全年營收挑戰再創新高。

工業廢水處理廠萬年清公告元月營收5,176萬元，月減53.5%、年增46.3%。去年底獲上曜集團旗下世紀民生與斐成公開收購，集團規畫將AI演算法導入萬年清的流體化床技術，轉型為智慧治水方案商。

相關新聞

台塑四寶1月營收二增二減 四公司合計1,149億

台塑四寶昨（6）日公布1月營收表現，「二增二減」，以南亞單月228.7億元、年增11.8%最為出色；其次，台化250.4...

玉山金獲利寫下最旺元月 稅後純益40.2億元 國票金賺4.8億元 年增二倍

玉山金、國票金昨（6）日率先公布1月自結獲利，其中，玉山金單月稅後純益40.2億元，創下歷年同期新高，年增率32.9%，...

上海商銀1月 EPS 0.37元

上海商銀昨（6）日公告自結1月合併稅前盈餘26.6億元，稅後純益18.1億元，較去年同期成長約5.7%，每股稅後純益（E...

台化樂觀後市 南亞持平

台塑四寶展望第1季營運前景，台化主力產品對二甲苯（PX）、純對苯二甲酸（PTA）等利差掃除去年陰霾，大幅改善，預估2月持...

塑化二哥台聚集團公布 亞聚、華夏露復甦跡象

國內塑化二哥台聚集團昨（6）日公布旗下公司1月營收，亞聚、華夏均呈年增，台聚、台達化雖年減，衰退幅度也顯著收斂。其中，台...

上銀：出貨增溫 春燕現蹤 已提前啟動加班計畫

傳動與控制科技大廠上銀昨（6）日舉行集團尾牙，同步公布1月合併營收21.50億元、年增13.1%，開出紅盤。董事長卓文恒...

