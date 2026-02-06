快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

玉山金迎開門紅！1月大賺40.2億元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金（2884）2026年迎來開門紅，1月自結盈餘單月稅後盈餘40.2億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加32.92%，EPS為0.25元。

主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘34億元，較去年同期增加10.7%；玉山證券4.6億元；玉山創投3.3億元；玉山投信0.3億元。

玉山金股東臨時會已於上月23日通過合意併購案，玉山金將以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部股權，換股比率為每1股三商壽股票換發玉山金0.2486股。本次股東臨時會共計有超過七成已發行股份總數出席，更有高達八成五出席股數支持合意併購案，包含挪威央行等重量級主權基金及投資機構亦對本次併購展現高度支持。接續玉山金將盡速向主管機關遞件申請，於獲准後訂定合併基準日，依規完成合併程序。

玉山金2025年全年獲利342.9億元，較去年同期增加31.5%，EPS為2.12元，均創歷年同期獲利新高。待三商壽加入補齊壽險拼圖後，玉山金資產規模將由4.2兆元躍升至6兆元，正式躋身台灣上市前五大金控之列，完備「銀行、保險、證券」三大業務獲利引擎。

玉山金 股東臨時會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

八貫2025年EPS 5.62元

玉山金攜六師公會快樂捐血

嫁入玉山金僅最後一哩路 信評：三商壽評等續列「信用觀察正向」

玉山金併三商壽 增資「員工安置」待解決

相關新聞

台塑四寶公布1月營收 「2減2增」

台塑四寶6日公布1月營收表現，「2減2增」，台塑（1301）138.91 億元、年減0.6%；台塑化（6505）531....

晶華年終獎金三個月起跳 可望稱冠業界

晶華酒店今（6）日員工將領到年終獎金，2025年受惠商務客需求回籠，住房、餐飲、麗晶精品業績都寫下好成績，年終獎金平均值...

奧義賽博上市首日漲64%

擁有國際級資安技術與亞洲領先的AI原生資安產品，奧義賽博-KY創（7823）（CyCraft）昨（5）日在創新板以每股9...

雲豹能源啟動十年計畫

再生能源系統整合商雲豹能源（6869）啟動十年布局計畫，總經理趙書閔出，旗下二大子公司天能綠電、台普威能源即將分別轉上櫃...

成衣雙傑 1月合併營收跳高

儒鴻（1476）昨（5）日公布1月合併營收35.82億元，年增7.55%，創17個月新高。儒鴻表示，今年以來整體接單表現...

百和1月合併營收年增21% 連二月走升

鞋材大廠台灣百和（9938）昨（5）日公布1月合併營收15.65億元，月增16.1%、年增21.8%，為連續兩月呈年月雙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。