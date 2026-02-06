玉山金迎開門紅！1月大賺40.2億元 創歷年同期新高

玉山金（2884）2026年迎來開門紅，1月自結盈餘單月稅後盈餘40.2億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加32.92%，EPS為0.25元。

主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘34億元，較去年同期增加10.7%；玉山證券4.6億元；玉山創投3.3億元；玉山投信0.3億元。

玉山金股東臨時會已於上月23日通過合意併購案，玉山金將以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部股權，換股比率為每1股三商壽股票換發玉山金0.2486股。本次股東臨時會共計有超過七成已發行股份總數出席，更有高達八成五出席股數支持合意併購案，包含挪威央行等重量級主權基金及投資機構亦對本次併購展現高度支持。接續玉山金將盡速向主管機關遞件申請，於獲准後訂定合併基準日，依規完成合併程序。

玉山金2025年全年獲利342.9億元，較去年同期增加31.5%，EPS為2.12元，均創歷年同期獲利新高。待三商壽加入補齊壽險拼圖後，玉山金資產規模將由4.2兆元躍升至6兆元，正式躋身台灣上市前五大金控之列，完備「銀行、保險、證券」三大業務獲利引擎。