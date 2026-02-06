國票金元月稅後純益4.86億元、年增212.73%
國票金控（2889）6日公布今年1月自結稅後純益4.86億元，較去年同期增加3.3億元，年增212.73%，每股稅後純益（EPS）0.13元。國票金表示，主要因今年1月市場熱絡，加上降息及基期因素，子公司包括票券、證券、創投的元月獲利皆比去年同期成長。
在主要子公司方面，國際票券1月稅後純益2.48億元，較去年同期成長逾53%。國票金表示，主要是因美國聯準會去年降息3碼影響，外幣附買回（RP）成本下跌，利差有所擴大，貢獻外幣債券業務獲利。
另外，國票證券1月稅後純益3.46億元，更比去年同期大幅成長超過20倍（2025.39%）。國票金指出，主要是基期因素，加上今年1月股市熱絡、經濟表現佳，帶動證券市場日均量比去年同期高。
至於子公司國票創投1月也因持股評價利益較去年同期增加，整體獲利也比去年同期增加138.35%。
