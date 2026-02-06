快訊

台塑四寶公布1月營收 「2減2增」

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
台塑四寶示意圖。聯合報系系資料照
台塑四寶示意圖。聯合報系系資料照

台塑四寶6日公布1月營收表現，「2減2增」，台塑（1301）138.91 億元、年減0.6%；台塑化（6505）531.73億元、年減10.7%；南亞（1303）228.7億元、年增11.8%；台化（1326）250.4億元、年增4.3%。

台塑表示，2025年以來中國大陸石化同業新增產能陸續投產，市場供給量增加，且杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌22.8%、16.9%及14.5%，拖累市場行情，因此，公司2026年1月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於6至29%。

台塑化表示，2026年1月MOPJ輕油均價比去年同期下跌121美元，四大產品均價比去年同期減少155美元，其中乙烯減少166美元、丙烯減少119美元、丁二烯減少217美元、裂解汽油減少125美元。

南亞表示，AI相關產業資本支出大幅增加，導致IC載板、銅箔基板、玻纖布、銅箔等產品快速升級，中高階材料供不應求，售價持續上漲，整體營收比去年同期大幅增加。

台化指出，受美伊等地緣政治風險升溫等影響，原油價格上漲加上期貨資金推動，PX、PTA、PIA行情上揚；同時，SM同業設備異常供給減少，使得SM、PS、ABS售價提升。

台塑化 地緣政治風險
