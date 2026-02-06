聽新聞
晶華年終獎金三個月起跳 可望稱冠業界

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導
晶華酒店6日員工將領到年終獎金，2025年受惠商務客需求回籠，住房、餐飲、麗晶精品業績都寫下好成績，年終獎金平均值預期比前一年度好。 聯合報系資料照
晶華酒店（2707）今（6）日員工將領到年終獎金，2025年受惠商務客需求回籠，住房、餐飲、麗晶精品業績都寫下好成績，年終獎金平均值預期比前一年度好，將從三個月起跳，有望登上國內飯店業發最多年終獎金寶座。

晶華酒店2025年前三季稅後純益衝上10.1億元，每股稅後純益（EPS）7.93元，本業獲利再締新猷；累計全年總營收達68.33億元、年增8.5%，寫下八年來新高。晶華酒店有信心在關稅及缺工問題陸續改善後，2026年營收、獲利再衝新高。

台北晶華酒店總經理吳偉正昨（5）日表示，儘管2025年經濟大環境受到美國對等關稅及匯率等變動干擾，晶華餐飲的收入還在持續衝新高，精品銷售逆勢成長，麗晶海外品牌投資挹注急速攀升，都是推升晶華集團獲利成長重要動能。

展望新年度，吳偉正指出，晶華酒店商務客已經全面回流，住房率及平均房價同步攀升。

旗下商場與餐飲事業營收也都呈現穩健成長；麗晶精品更是逆勢突圍，顯示晶華集團在高階消費族群經營的穩固性；隨著缺工問題持續改善，新年度業績仍舊有望穩健成長，集團上下很有信心2026年的營收、獲利「一定會更好」。

觀光業缺工也會帶來高離職率，晶華集團間接拖累國旅品質，政府政策已開始尋求解套，對2026年國旅品質帶來正面挹注，台灣的故宮、太魯閣對國際觀光客仍具吸引力，晶華集團去年獲利寫下新高成績單後，好成績也將跟所有的員工分享，成為留住員工的最好方式。

吳偉正表示，晶華集團長期朝著自營、管理經營及加盟的三大策略方向搶攻國內商務及觀光住房商機。

晶華不只擴大飯店布局，未來將加快速進駐其餘飯店開拓餐飲新營運模式；另外，晶華酒店旗下麗晶精品匯集超過50個精品品牌，多數消費客群為企業大老的另一半，靠著「董娘經濟」支撐，吸睛實力不容小覷，營收每年攀升。

