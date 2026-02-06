聽新聞
八貫2025年EPS 5.62元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

八貫（1342）昨（5）日公告2025年全年稅後純益4.4億元，年減約10%，每股稅後純益（EPS）5.62元。其中去年第4季單季稅後純益1.3億元，年增11.91％，單季EPS 1.6元。八貫董事會也通過去年度盈餘分配案，將配發現金股利每股6元，配發率超過100％；以八貫昨日收盤價96.9元計，現金殖利率為6.19％。

八貫表示。今年初因戶外類產品新品項於年初開始鋪貨，使得1月營收維持3億元高檔，創單月次高，歷史同期新高，目前上半年產能幾乎全滿，第1季營收可望超越去年第4季高檔水準。

八貫2025年全年營收28.6億元，年增13.9％；營業淨利5.3億元、稅後淨利4.4億元，全年EPS 5.62元。

八貫表示，去年第4季受惠四大產品線客戶擴大採購，11月營收站上2億元，12月營收更衝上單月歷史新高，顯見客戶需求大幅回升，確立營運擺脫谷底，繳出單季營收7.6億元，季增23.9％、年增12.21％。

