榮成1月合併營收年增39% 出貨暢旺

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

榮成（1909）昨（5）日公布1月合併營收41.56億元，月增13.51%、年增39.63%。公司指出，1月未如去年12月因配合環保預警而停機減產，產能恢復正常，加上中旬起下游紙箱廠拉貨轉強，帶動單月營收明顯回升。

榮成同時公告1月自結單月合併營業損失0.19億元，受惠於業外匯兌收益及其他收入增加，1月稅前盈餘674.1萬元，每股稅前盈餘0.01元，已連續五個月獲利。

榮成1月受需求減少及下游紙箱廠月初仍處於消化庫存階段，1月初成品價格在下跌每噸人民幣200~300元後，於1月下旬出現止跌回穩，工紙價格出現每噸人民幣30~50元的反彈。法人說明，在需求面隨著農曆春節臨近，飲料、食品等快消品的節日包裝訂單陸續增加，提供市場短期的消費需求，故下游紙箱客戶月末補貨意願轉趨主動。

