成衣雙傑 1月合併營收跳高

儒鴻（1476）昨（5）日公布1月合併營收35.82億元，年增7.55%，創17個月新高。儒鴻表示，今年以來整體接單表現優於預期，市場需求強勁，訂單能見度已至今年7月。

振大環球昨日也公告1月合併營收達7.01億元，年增53.12%，創下歷年來最強1月。公司表示，在首月強勁表現帶動下，成長動能可望延續至年底，全年營收、獲利皆可望挑戰歷史新高。

儒鴻表示，今年以來接單強勁，除了訂單能見度已延伸至7月，8、9月訂單也陸續到位；除2月受工作天數影響外，其餘月份訂單皆優於預期，部分大客戶甚至提前追加訂單，反映既有歐美品牌客戶新產品循環啟動與新客戶貢獻同步發酵。

儒鴻表示，從元月來看，成衣仍是主要成長動能，1月成衣營收年增達雙位數，較去年12月亦成長20%。布料營收占比下滑至25.2%，在垂直整合下部分營收移轉至成衣端，但布料出貨量仍維持雙位數年成長。此外，12月底約4.5億元訂單遞延至1月出貨，1月亦有約3.6億延至2月，整體來看，元月強勁表現主要來自「實質接單」而非遞延效應。

展望後市，市場預期，儒鴻第1季營收可望持平或優於去年第4季；上半年可望較去年同期明顯成長，有機會挑戰雙位數年增率。從儒鴻目前在手訂單觀察，今年量的成長可望達中高個位數，ASP亦呈中高個位數提升，若匯率維持有利，全年成長將如虎添翼。

振大環球則表示，元月營收主要受惠客戶需求強勁、訂單動能加速。電商基本款補貨速度加快，加上網紅系列持續放量，出貨動能顯著升溫，以目前在手訂單與拉貨節奏觀察，客戶成長方向明確，1月的高度成長具備指標意義，對全年營運樂觀看待。

振大環球表示，持續看好主要的客戶長期潛力，電商及網紅的成長動能陸續啟動，量販通路訂單預期第3季明顯放量，運動品牌併購效應有機會於第4季發酵，同時透過新客戶與新產品布局，多元營運動能持續強化。