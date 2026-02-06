奧義賽博上市首日漲64%

擁有國際級資安技術與亞洲領先的AI原生資安產品，奧義賽博-KY創（7823）（CyCraft）昨（5）日在創新板以每股90元掛牌上市，盤中股價一度大漲逾八成、達165元，最後收148元，上漲58元，漲幅64.4%，開啟蜜月行情。

目前股市中資安類股股王為上市的中華資安，昨日收盤259元，奧義賽博股價衝高峰，躋身純資安類股第二高價。

CyCraft是台灣資本市場首家具備國際級自主研發能力、可大規模輸出的AI資安軟體原廠，重新定義台灣在全球資安供應鏈中角色。

面對全球資安人才缺口超過500萬人，以及攻擊方已全面運用AI攻防新時代，奧義打破傳統人力依賴模式，推出能自動執行大規模鑑識分析、案情調查、根因分析與應變的「AI虛擬分析師」。