美喆營收／1月逾3億元、年增2.2% 台關稅政策利多有利北美新訂單

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

國際石塑地板製造業者美喆-KY（8466）5日公布2026年1月合併營收達3.1億元，較去年同期增加2.2％。

美喆-KY表示，近期整體接單環境已逐步出現結構性改善，其中，隨著美國調降台灣輸美關稅政策，有助於提升旗下台南廠承接北美訂單之價格競爭力與接單誘因，美喆-KY亦積極把握政策利多契機，持續與北美相關客戶洽談新訂單合作，同時同步推進新系列產品與新品合作計畫，為後續北美市場接單動能奠定良好基礎。

美喆-KY進一步指出，集團於去年底即配合歐洲主要客戶完成輕量化SPC新品開發，產品鎖定中高階市場定位，強化深度壓紋與高質感外觀表現，提升產品差異化，後續進行行銷工具製作與期初庫存的準備，隨著後續客戶陸續下單並開始出貨認列，將有助於創造歐洲地區營運表現。

展望2026年第1季，美喆-KY表示，雖適逢農曆春節及連續假期使當月工作天數減少，以目前整體北美、歐洲地區客戶訂單掌握度來看，隨著美喆-KY將持續聚焦產品研發與市場拓展雙軌策略，同時不斷強化北美及歐洲市場客戶服務與產品開發，將維持整體營運保持穩健動能，鞏固集團於全球SPC與LVT石塑地板市場之良好競爭利基。

市場 美國
