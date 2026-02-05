藥華藥營收／1月15.8億元、年增49.8% 創單月歷史次高

藥華藥（6446）5日公布1月合併營收15.8億元，年增49.82%，寫單月歷史次高紀錄。藥華藥表示，1月營收成長近五成，主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（P1101）在美國及全球市場的穩健銷售。

藥華藥表示，由於美國醫療保險制度每年年初重新起算患者的自付額（Deductible），年度開始時會有需由藥廠負擔之給付差額，因此藥廠每年年初的營收會受影響。另外，1月份Ropeg美國藥價微幅上調，帶動去年12月需求提升，但1月營收年增率仍接近五成。

藥華藥指出，目前Ropeg已於真性紅血球增多症（PV）市場建立穩固基礎。此外，該公司亦同步推進新適應症原發性血小板過多症（ET）的全球上市前準備，為下一階段成長動能布局。公司預期於上半年陸續取得臺灣、中國大陸、以及日本ET藥證，並已接獲美國FDA通知， ET藥證審查完成目標日期今年8月30日，市場潛力可期。

美國國家綜合癌症網絡（NCCN）最新指南，已將Ropeg列為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET病患第一類首選療法。在正式取得藥證前即先獲國際權威診療指南的高度肯定，為Ropeg的ET美國市場布局再下一城。

為因應全球市場需求持續成長，藥華藥將投資4,600萬美元（約新臺幣14.5億元）於美國波多黎各設立子公司及製造廠，正式建構「臺美雙生產基地」營運模式。