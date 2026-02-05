快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

儒鴻營收／1月35億元、年增7.55% 創17個月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

儒鴻（1476）5日公布1月合併營收35.82億元，年增7.55%，創17個月新高。公司指出，今年以來接單強勁，訂單能見度已延伸至7月，8、9月訂單亦陸續到位；除2月受工作天數影響外，其餘月份訂單皆優於預期，部分大客戶甚至提前追加訂單，反映既有歐美品牌客戶新產品循環啟動與新客戶貢獻同步發酵。

儒鴻表示，今年以來成衣仍是主要成長動能，1月成衣營收年增達雙位數，較去年12月亦成長20%。布料營收占比下滑至25.2%，在垂直整合下部分營收移轉至成衣端，但布料出貨量仍維持雙位數年成長。此外，12 月底約4.5億元訂單遞延至1月出貨，1月亦有約3.6億延至2月，整體來看，元月強勁表現主要來自「實質接單」而非遞延效應。

展望後市，市場預期，儒鴻第1季營收可望持平或優於去年第4季；上半年可望較去年同期明顯成長，有機會挑戰雙位數年增率。從儒鴻目前在手訂單觀察，今年量的成長可望達中高個位數，ASP亦呈中高個位數提升，若匯率維持有利，全年成長將如虎添翼。

公司強調，本波接單熱度來自世足賽、品牌新產品循環及新客戶三路並進，近期服裝秀更帶動大客戶與決策層下單意願，推升需求明顯回溫。由於目前自有產能利用率皆已滿載，今年將提高協力廠比重以支應訂單。協力廠占比去年因印尼新廠啟用一度降至三成，今年將再上升，至於儒鴻自有新產能則預計2027年開出。

營收 儒鴻
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

欣興、定穎 權證四檔熱起來

雍智、精測 四檔有看頭

力積電優化產品組合

群創「三大利多」股價卻回檔！網酸「騙人上車」 苦主嘆已經虧5萬

相關新聞

奧義賽博上創新板 股價首日大漲六成

擁有國際級資安技術與亞洲領先的AI原生資安產品，奧義賽博-KY創（7823）（CyCraft）5日在創新板以每股90元掛...

雄獅（2731）營收破300億！陳重銘謝「國旅貴死人」神助攻：爽賺環遊世界旅費

雄獅（2731）今天怒吼喔！2025年12月營收新台幣22.38億元，寫同期新高，全年營收300.28億元，突破300億元、年增6.84%。 首先要感謝的是「貴死人」的國旅，把大家都逼出國了，再

泓德衝表後儲能市場

泓德能源（6873）旗下電力服務管理商星星電力昨（4）日宣布，已與台灣罐頭產業指標企業欣欣生技食品簽署合作備忘錄，成為首...

永光、台化拚低軌衛星鏈

SpaceX將發射百萬顆低軌衛星，對太陽光電材料鈣鈦礦與封裝技術需求暴增，化工鏈業者永光（1711）、台化等均積極切入鈣...

望隼元月合併營收創新高

軟式隱形眼鏡公司望隼（4771）昨（4）日公告2026年1月合併營收3.68億元，較上月成長27.93%，較去年同期成長...

三福化1月營收年增20%

三福化（4755）昨（4）日公布1月營收4.21億元，年增20.6%。近日已順利調漲半導體產品售價，加上TMAH回收液產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。