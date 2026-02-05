儒鴻營收／1月35億元、年增7.55% 創17個月新高

儒鴻（1476）5日公布1月合併營收35.82億元，年增7.55%，創17個月新高。公司指出，今年以來接單強勁，訂單能見度已延伸至7月，8、9月訂單亦陸續到位；除2月受工作天數影響外，其餘月份訂單皆優於預期，部分大客戶甚至提前追加訂單，反映既有歐美品牌客戶新產品循環啟動與新客戶貢獻同步發酵。

儒鴻表示，今年以來成衣仍是主要成長動能，1月成衣營收年增達雙位數，較去年12月亦成長20%。布料營收占比下滑至25.2%，在垂直整合下部分營收移轉至成衣端，但布料出貨量仍維持雙位數年成長。此外，12 月底約4.5億元訂單遞延至1月出貨，1月亦有約3.6億延至2月，整體來看，元月強勁表現主要來自「實質接單」而非遞延效應。

展望後市，市場預期，儒鴻第1季營收可望持平或優於去年第4季；上半年可望較去年同期明顯成長，有機會挑戰雙位數年增率。從儒鴻目前在手訂單觀察，今年量的成長可望達中高個位數，ASP亦呈中高個位數提升，若匯率維持有利，全年成長將如虎添翼。

公司強調，本波接單熱度來自世足賽、品牌新產品循環及新客戶三路並進，近期服裝秀更帶動大客戶與決策層下單意願，推升需求明顯回溫。由於目前自有產能利用率皆已滿載，今年將提高協力廠比重以支應訂單。協力廠占比去年因印尼新廠啟用一度降至三成，今年將再上升，至於儒鴻自有新產能則預計2027年開出。