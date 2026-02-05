雲豹能源小金雞展翅高飛 今年營運喊衝

再生能源系統整合商雲豹能源（6869）啟動十年布局計劃，總經理趙書閔出，旗下二大子公司天能綠電（7842）、台普威能源不僅即將分別轉上櫃、登錄興櫃，且今年業績有望持續創高，帶動雲豹能源營運表現同步起飛，內部預估十年內營收目標將達千億元規模，展望樂觀。

雲豹能源去年度營收74.69億元，年增96.9%，創歷史新高。其中，儲能工程營收約29.4億元、占比39%，年成長率234%；售電事業營收約23.8億元、占比 32%，年成長率 115%。維運、水處理及其他業務穩定挹注，形成四大營收動能並進的結構，顯著提升整體成長韌性。

趙書閔認為，今年在二家子公司營運起飛挹注下，雲豹能源整體業績表現有機會持續成長，目前集團也正在積極衝刺海外市場，期盼藉此多元布局強化營收結構。

據悉，天能綠電預計將在第2季興櫃轉上櫃，而台普威能源則在第2季登錄興櫃。趙書閔指出，天能綠電目前已是全台綠電交易市占率王，今年預料交易量仍將高幅度成長，而台普威能源在儲能部分也處於市場領先地位，今年訂單動能也是相當強勁。

其中，台普威在2024至2025年取得光儲案統包工程，預計會有 55MW/207MWh會在今年開工，而位在台中的60MW/180MWh E-dReg 會在今年第2季上線。

至於海外市場規劃方面，雲豹能源目前已鎖定菲律賓、泰國與越南等能源轉型需求快速成長市場，目標三年內累計海外開發規模達300MW，打造可複製、具規模的低碳輸出模式。

展望下一個十年，趙書閔表示，雲豹能源將深化綠電與儲能雙核心布局、加速海外與低碳事業發展，穩健邁向具區域影響力的亞洲低碳新能源整合集團。