奧義賽博上創新板 股價首日大漲六成

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
奧義賽博三位創辦人包括董事長吳明蔚（左3）、技術長暨邱銘彰（左2）、資安長叢培侃（左1）率領團隊風光掛牌。奧義賽博／提供
擁有國際級資安技術與亞洲領先的AI原生資安產品，奧義賽博-KY創（7823）（CyCraft）5日在創新板以每股90元掛盤上市，股價一度大漲逾八成，收盤148元，上漲58元，漲幅64.4%，順利開啟蜜月行情。

目前股市中，資安類股股王為上市的中華資安（7765），今日收盤259元，奧義賽博股價衝高峰，也順利躋身純資安類股第二高價。

CyCraft 是台灣資本市場首家具備國際級自主研發能力、可大規模輸出的 AI 資安軟體原廠，重新定義台灣在全球資安供應鏈中的角色。面對全球資安人才缺口超過500萬人，以及攻擊方已全面運用AI的攻防新時代，奧義打破傳統人力依賴模式，推出能自動執行大規模鑑識分析、案情調查、根因分析與應變的「AI虛擬分析師」。董事長吳明蔚表示，願景是「在台灣，用AI，護世界」。今日掛牌是奧義邁向國際的起點，將善用資本市場資源，加速研發投入與策略併購，目標2030年海外營收占比超過50%，成為亞洲最具影響力的AI資安品牌。

資安 AI 資本市場
