正瀚營收／1月2.19億元、年月雙增 北美市場迎旺季

農業生技公司正瀚（6534）5日公布1月合併營收2.19億元，年增0.56％、月增43.34％。公司表示，進入出貨旺季，且主要市場北美地區不受農曆春節影響、出貨需求持續暢旺，對首季營運展望正向。

正瀚表示，由於該公司主要市場在北美，出貨以美元計價，因台幣兌美元匯率較去年同期升值，影響換算台幣後的營收增幅，若以美元營收計算，1月營收較去年同期成長5.24％，實質接單動能仍維持成長態勢。

正瀚指出，北美市場需求看好，正翰位於加州的美國製造中心就近出貨北美市場，不受到農曆春節影響，台幣匯率波動對獲利能力的影響也相當輕微。以目前在手訂單來看，第1季的旺季營運表現展望正向。正瀚也持續在胜肽技術（Peptide Technology）與植物生長調節劑（Plant Growth Regulator, PGR）兩大領域持續研發新產品，鎖定高價、高效益產品滿足市場需求，推升公司營運規模成長。

此外，面對全球暖化帶來的高溫、乾旱、鹽害與病蟲害等高度不確定性與氣候波動的挑戰，近日正瀚與國立中興大學合作建置「質譜多體學與人工智慧研究中心」，其核心策略從「被動補救」轉向「主動打造作物的氣候韌性」。運用高解析質譜與多體學技術，解析作物在逆境下的分子反應機制，強化其生理與代謝穩定性，降低對高投入肥料與農藥的依賴。同時，藉由系統性蒐集不同氣候條件下的作物反應數據，運用人工智慧，建立可預測的逆境風險與調控模型，協助農業從經驗式管理走向數據導向的智慧決策。

在創新應用上，該中心開發以胜肽、醣類、脂質等為核心的低劑量高效率生物活性分子，來更新高碳足跡的傳統農業投入，提升作物耐逆性與資材利用效率，並減少農藥化肥使用。同時，透過多體學解析農業副產物中的有效成分，將農業剩餘產物轉化為高附加價值的綠色材料，推動循環經濟。質譜AI中心亦持續培育結合農業、生技、質譜分析與 AI 的跨域人才，儲備長期研發動能，確保在全球暖化的氣候變遷下，農業仍具備科學基礎與技術自主性。