快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

八貫財報／2025全年稅後純益4.4億元 EPS 5.62元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

八貫（1342）5日公告2025年全年稅後純益4.4億元，年減約10%，每股純益（EPS）5.62元。去年第4季單季稅後純益1.3億元，年增11.91％，每股純益（EPS）1.6元。

八貫董事會也通過去年年度盈餘分配案，將配發現金股利每股6元，配發率超過100％；以八貫2月5日收盤參考價96.9元計，現金殖利率為6.19％。

八貫2025年全年營收28.6億元，年增13.9％；營業淨利5.3億元、稅後淨利4.4億元，全年EPS 5.62元。

八貫表示，去年第4季受惠四大產品線客戶擴大採購，11月營收站上2億元，12月營收更衝上單月歷史新高，顯見客戶需求大幅回升，確立營運擺脫谷底，繳出單季營收7.6億元，季增23.9％、年增12.21％。

因營收規模成長、加上優化原物料成本優勢，八貫去年第4季單季營利率回升，獲利明顯反彈。八貫第4季營業利益率18.39％，季增約2個百分點，單季營業淨利1.4億元，季增36.47％、年增19.84％。

加上新台幣匯率平穩，第4季業外匯兌收益約1,600萬元，推升第4季營收、獲利較上季、2024年同期雙位數成長。

八貫今年初因戶外類產品新品項於年初開始鋪貨，使得1月營收維持3億元高檔，創單月次高，歷史同期新高，目前公司上半年產能幾乎全滿，第1季營收可望超越去年第4季高檔水準。

展望今年，八貫指出，戶外產品消費市場需求已有感復甦，加上全球醫療需求穩定提升，帶動公司相關業務呈現正向成長動能。航太救生亦具備穩定的訂單能見度。八貫持續擴大拓展與深耕歐洲市場，期營收規模經濟與原物料價格優勢，於營收穩定成長態勢下追求獲利繼續向上提升。

營收 台幣匯率
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

力積電估賺一股本？世界先進昨跌停資金轉向…鄉民狂刷「相信黃董」背後殘酷真相

擁有雙成長引擎的生技股：保瑞

南電、台燿 權證挑中長天期

欣興、定穎 權證四檔熱起來

相關新聞

雄獅（2731）營收破300億！陳重銘謝「國旅貴死人」神助攻：爽賺環遊世界旅費

雄獅（2731）今天怒吼喔！2025年12月營收新台幣22.38億元，寫同期新高，全年營收300.28億元，突破300億元、年增6.84%。 首先要感謝的是「貴死人」的國旅，把大家都逼出國了，再

泓德衝表後儲能市場

泓德能源（6873）旗下電力服務管理商星星電力昨（4）日宣布，已與台灣罐頭產業指標企業欣欣生技食品簽署合作備忘錄，成為首...

永光、台化拚低軌衛星鏈

SpaceX將發射百萬顆低軌衛星，對太陽光電材料鈣鈦礦與封裝技術需求暴增，化工鏈業者永光（1711）、台化等均積極切入鈣...

望隼元月合併營收創新高

軟式隱形眼鏡公司望隼（4771）昨（4）日公告2026年1月合併營收3.68億元，較上月成長27.93%，較去年同期成長...

三福化1月營收年增20%

三福化（4755）昨（4）日公布1月營收4.21億元，年增20.6%。近日已順利調漲半導體產品售價，加上TMAH回收液產...

慧洋1月每股稅前賺0.1元

慧洋-KY（2637）於昨（4）日公告2026年1月合併營收為13.46億元，年增7.3%，並同步公告自結獲利，自結單月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。