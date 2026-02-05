奧義賽博創新板掛牌 首日收漲64%

快訊

中央社／ 台北5日電

能率亞洲重點投資人工智慧（AI）與機器人領域，旗下AI資安廠商奧義賽博今天以90元掛牌創新板，啟動蜜月行情，盤中一度衝上165元、大漲超過83%；終場以148元作收、漲幅64.44%。

能率亞洲發布新聞稿說明，奧義賽博的核心產品為XCockpit資安韌性平台，憑藉高度自動化的偵測技術，僅需5名人力即可管理60萬台電腦，有助解決全球資安人才短缺的痛點。

能率亞洲指出，目前奧義賽博已擁有超過300家指標性客戶，包括國內知名晶圓大廠、國防部、金融公司等。奧義賽博未來將聚焦AI韌性平台、AI防火牆、無人機資安等3大成長動能。

能率亞洲不僅在資金端支持奧義賽博，更透過集團資源整合創造價值，其投資的宏羚已與奧義賽博達成策略結盟，將奧義賽博的AI自動化資安能力導入印表機、事務機等企業終端設備。

